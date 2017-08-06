Зенит - Спартак сегодня, 06.08.2017: смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция, прогноз на матч





Российские футбольные болельщики с нетерпением ожидают сегодняшнего вечера. Дело в том, что совсем скоро пройдет центральный поединок всего четвертого тура. Речь идет о сражении петербургского "Зенита" и столичного "Спартака". Игра пройдет в Северной столице России.На этот раз интрига закручивается в небеса, что и обуславливает повышенный интерес к данному принципиальному противостоянию. Сине-бело-голубые будут принимать соперника на новом 68-тысячном стадионе, где постараются отомстить за неудачи прошлого сезона. Именно тогда плохой газон на новой арене фактически подарил чемпионство «народной команде».Потому у «Зенита» должно быть желание реабилитировать собственное имя и газон стадиона «Санкт-Петербург», который после Кубка Конфедераций находится в прекрасном состоянии.В свою очередь «Спартак» спустя много лет завоевал золотые медали. Новый сезон чемпион России начал не по-чемпионски. Суперкубок достался «красно-белым» только в овертайме, в первом туре не удалось дожать земляков-динамовцев (2:2), в Уфе был зафиксирован удивительный счет 0:0. Высокий уровень игры был показан только в недавнем поединке с «Краснодаром» (2:0). У москвичей пять очков и седьмое место.Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу питерского клуба в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,7, на успех "Спартака" - 3,8. Однако данные показатели не должны никого вводить в заблуждение, так как на дерби зачастую никакие прогнозы не оправдываются.В заключении лишь проясним, что футбольную встречу «Зенит» - «Спартак» 6 августа 2017 года покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». В интернете, соответственно, будет вестись онлайн-трансляция. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263404-news.html