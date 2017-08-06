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Кейт Хадсон обеспокоена старением своего организма


Актриса Кейт Хадсон
фото: Fotobank / GettyImages



Американская актриса Кейт Хадсон забрала свои слова обратно насчет того, что ей нравится старение. Приходящая с возрастом мудрость, которую восхваляла актриса, отошла на второй план, когда количество морщин на лице Хадсон значительно увеличилось.

Актриса даже не отрицает, что вскоре намерена обратиться к услугам пластических хирургов. По словам Кейт, лучше быть прооперированной, чем постоянно несчастной.



«Старение действительно беспокоит меня. Это палка о двух концах… Ваше тело начинает меняться и сила тяжести побеждает. Вы получаете некоторую мудрость и удовлетворение жизнью. Но есть и проблема — это морщины», — рассказала актриса одному из зарубежных изданий.

Также Кейт добавила, что принадлежит к женщинам, которые пользуются кремами, лазерами и продлевают молодость. Еще чаще знаменитость прибегает к фильтрам для обработки фото на мобильном телефоне, чтобы скрыть все возрастные недостатки.

К слову, ранее Кейт Хадсон побрилась наголо и скрывала это.


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