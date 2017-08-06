Кейт Хадсон обеспокоена старением своего организма

Американская актриса Кейт Хадсон забрала свои слова обратно насчет того, что ей нравится старение. Приходящая с возрастом мудрость, которую восхваляла актриса, отошла на второй план, когда количество морщин на лице Хадсон значительно увеличилось.
Актриса даже не отрицает, что вскоре намерена обратиться к услугам пластических хирургов. По словам Кейт, лучше быть прооперированной, чем постоянно несчастной.
«Старение действительно беспокоит меня. Это палка о двух концах… Ваше тело начинает меняться и сила тяжести побеждает. Вы получаете некоторую мудрость и удовлетворение жизнью. Но есть и проблема — это морщины», — рассказала актриса одному из зарубежных изданий.
Также Кейт добавила, что принадлежит к женщинам, которые пользуются кремами, лазерами и продлевают молодость. Еще чаще знаменитость прибегает к фильтрам для обработки фото на мобильном телефоне, чтобы скрыть все возрастные недостатки.
К слову, ранее Кейт Хадсон побрилась наголо и скрывала это.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263307-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.