Кейт Хадсон обеспокоена старением своего организма

Актриса Кейт Хадсонфото: Fotobank / GettyImagesАмериканская актрисазабрала свои слова обратно насчет того, что ей нравится старение. Приходящая с возрастом мудрость, которую восхваляла актриса, отошла на второй план, когда количество морщин на лицезначительно увеличилось.Актриса даже не отрицает, что вскоре намерена обратиться к услугам пластических хирургов. По словам, лучше быть прооперированной, чем постоянно несчастной.«Старение действительно беспокоит меня. Это палка о двух концах… Ваше тело начинает меняться и сила тяжести побеждает. Вы получаете некоторую мудрость и удовлетворение жизнью. Но есть и проблема — это морщины», — рассказала актриса одному из зарубежных изданий.Такжедобавила, что принадлежит к женщинам, которые пользуются кремами, лазерами и продлевают молодость. Еще чаще знаменитость прибегает к фильтрам для обработки фото на мобильном телефоне, чтобы скрыть все возрастные недостатки.К слову, ранеепобрилась наголо и скрывала это.

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