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Как избавиться от переедания: психологическая техника поможет похудеть


Как избавиться от переедания: психологическая техника поможет похудеть

Многие люди, которые страдают от переедания, потом очень часто себя корят за это. Ведь такая привычка сулит набором лишнего веса, вялостью и усталостью, тяжестью в животе. Но главное – от этого портится настроение и общее самочувствие организма человека, передает Joinfo.ua. Избавиться от лишнего веса вам поможет японская диета с употреблением льняных семян.


Преступление у холодильника


В основе переедания лежит психологический фактор. Вспомните, что в тот момент, когда, казалось бы, уже следует остановиться и перестать поглощать пищу, мозг как будто отключается. Некая таинственная сила толкает нас «на преступление».



Как избавиться от переедания: психологическая техника поможет похудеть

Потом мы будем себя корить и обещать впредь никогда не повторять такого. Однако в душе знаем, что переедание повторится, и даже не один раз. Что же можно предпринять, чтобы держать себя в руках и контролировать количество потребляемой пищи?


Психологическая техника поможет справиться с проблемой


Существует одна психологическая техника, которая поможет справиться с проблемой раз и навсегда. Ее нужно применять в тот момент, когда уже чувствуете, что наелись, но не можете остановиться.


Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, техника поможет совладать с собой всякий раз, когда хочется съесть что-нибудь сверх меры.


Укротить тигра



Как избавиться от переедания: психологическая техника поможет похудеть

Представьте себе, что ваш голод – это тигр, а вы – укротитель. Кушать сверх меры хотите не вы, есть хочет тигр, который внутри вас.


Теперь вообразите этого грозного тигра. Он стоит на четырех лапах и громко раскатисто рычит. Представьте, как вы легко его укрощаете, ведь вы гораздо сильнее этого зверя.


Вы видите, как тигр становится все меньше и меньше, превращаясь в крошечное безобидное животное. Теперь он стал размером с вашу ладонь, а после – и того меньше. Теперь тигр полностью подчиняется вам, и вы полностью владеете собой.


Возвращайтесь к этой психологической технике каждый раз, когда чувствуете, что ваш желудок становится полный.


А недавно итальянские ученые провели исследование о пользе, которую приносит средиземноморская диета, и сделали неожиданный вывод. Оказывается, она помогает не всем.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263059-news.html
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