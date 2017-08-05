Как избавиться от переедания: психологическая техника поможет похудеть





Многие люди, которые страдают от переедания, потом очень часто себя корят за это. Ведь такая привычка сулит набором лишнего веса, вялостью и усталостью, тяжестью в животе. Но главное – от этого портится настроение и общее самочувствие организма человека, передает Joinfo.ua. Избавиться от лишнего веса вам поможет японская диета с употреблением льняных семян.

Преступление у холодильника

В основе переедания лежит психологический фактор. Вспомните, что в тот момент, когда, казалось бы, уже следует остановиться и перестать поглощать пищу, мозг как будто отключается. Некая таинственная сила толкает нас «на преступление».





Потом мы будем себя корить и обещать впредь никогда не повторять такого. Однако в душе знаем, что переедание повторится, и даже не один раз. Что же можно предпринять, чтобы держать себя в руках и контролировать количество потребляемой пищи?

Психологическая техника поможет справиться с проблемой

Существует одна психологическая техника, которая поможет справиться с проблемой раз и навсегда. Ее нужно применять в тот момент, когда уже чувствуете, что наелись, но не можете остановиться.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, техника поможет совладать с собой всякий раз, когда хочется съесть что-нибудь сверх меры.

Укротить тигра





Представьте себе, что ваш голод – это тигр, а вы – укротитель. Кушать сверх меры хотите не вы, есть хочет тигр, который внутри вас.

Теперь вообразите этого грозного тигра. Он стоит на четырех лапах и громко раскатисто рычит. Представьте, как вы легко его укрощаете, ведь вы гораздо сильнее этого зверя.

Вы видите, как тигр становится все меньше и меньше, превращаясь в крошечное безобидное животное. Теперь он стал размером с вашу ладонь, а после – и того меньше. Теперь тигр полностью подчиняется вам, и вы полностью владеете собой.

Возвращайтесь к этой психологической технике каждый раз, когда чувствуете, что ваш желудок становится полный.

А недавно итальянские ученые провели исследование о пользе, которую приносит средиземноморская диета, и сделали неожиданный вывод. Оказывается, она помогает не всем.

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