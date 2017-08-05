Доктор Комаровский рассказал о пользе грудного вскармливания





Доктор Комаровский знаменит своими премудростями и советами. О детях он знает все, поэтому к его советам стоит прислушаться, передает Joinfo.ua.

Тема актуальна также потому, что сейчас продолжается Всемирная неделя грудного вскармливания. А доктор считает, что грудное вскармливание является одним из самых эффективных путей для обеспечения здоровья детей. Если бы каждая мамочка кормила свое дитя к двум годам, то это спасло бы жизнь 800 тыс. детей. Но такую миссию выполняют только 40% матерей.

Всемирная организация здравоохранения также пропагандирует грудное вскармливание и рекомендует делать это первых 6 месяцев. Потом следует вводить в рацион малышей обычную пищу. Также организация рекомендует начинать вскармливание после первого часа после рождения.

В общем, топ-7 советов, почему надо сказать «да» грудному вскармливанию от Евгения Комаровского.

Чтобы малыши были здоровы

Грудное молоко – идеальная пища для новорожденных. Оно содержит все питательные вещества, необходимые ребенку для нормального развития. Грудное молоко содержит антитела, которые предотвращают появление разных болезней, таких как диарея, пневмония.

Польза для мамочек

Грудное скармливание связано с естественным методом регулирования рождаемости, оно снижает риски развития рака молочной железы, яичников, диабета второго типа и послеродовой депрессии.

Долговременные преимущества для грудничков

Кто кушает грудное молоко в детстве, тот долго живет. Подростки и взрослые, которых в раннем возрасте кормили грудью, с меньшей вероятностью имеют диабет типа 2 и имеют более развитый интеллект.



Детские смеси не заменят грудное молоко

Детские смеси не содержат антитела, которые есть в грудном молоке. Также эта пища не дает долговременных преимуществ. А если смесь приготовить неправильно, то есть риск занести в организм ребенка неблагоприятные бактерии. Например, если использовать небезопасную воду, нестерильные бутылочки и т.д.

ВИЧ: безопасно или нет?

ВИЧ-инфицированная мать может передать инфекцию ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Но если мама будет принимать антиретровирусные препараты, этот риск снижается

Работа или грудничок?

Многие матери отказываются от грудного вскармливания, чтобы не потерять работу или свои навыки. Конечно, для этой процедуры нужно специальное место, где мать и ребенок могли бы уединится. Но не забывайте, что можно взять отпуск, пойти в декрет или договорится о неполном рабочем дне.

Грудное молоко и твердая пища

В возрасте шести месяцев малышам нужно вводить в рацион твердую пищу как дополнение к грудному вскармливанию. ВОЗ рекомендует не уменьшать количество грудного молока для ребенка во время приема твердой пищи, давать новую еду в тарелке или чашке, но не в бутылочке. Также еда должна быть чистой, свежей и безопасной.

Стоит напомнить, что Всемирная неделя грудного вскармливания проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1 по 7 августа.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что ранее доктор Комаровский рассказал о пользе кварцевой лампы.Об этом вы еще точно не знали.

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