Месси получил за собственную свадьбу смешные деньги

Футболист Лионель Мессифото: Fotobank / GettyImagesНападающий «Барселоны» и сборной Аргентиныи его возлюбленнаярешили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности, но не рассчитали, что гости сэкономят на них.Накануне свадьбы пара попросила гостей не тратиться на дорогостоящие подарки, а перечислить эти деньги в их благотворительный фонд. В итоге, 260 гостей, большинство которых — известные и не малообеспеченные люди, отдали на благотворительность всего 9 582 евро — примерно по 37 евро с человека.«Эта сумма кажется еще более смешной, когда вспоминаешь, что одноклубник Месси Жерар Пике «оставил» 11 тысяч евро в казино на его свадьбе», — проводит аналогию одно из зарубежных изданий.Сам футболист помимо финансовой помощи отдал благотворительной организации оставшиеся еду и напитки с пышной свадьбы.Напомним, ранееофициально попрощался с боксом.

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