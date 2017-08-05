Авторизация
 
  • 18:20 – Лидер Maroon 5 «похвастался» любимой женой (фото) 
  • 18:20 – Месси получил за собственную свадьбу смешные деньги 
  • 18:08 – Какой вид спорта продлевает жизнь: велосипед плавание теннис и гимнастика 
  • 18:08 – День воздушных сил Украины: Петр Порошенко полетал на истребителе МиГ-29 


Месси получил за собственную свадьбу смешные деньги


Футболист Лионель Месси
фото: Fotobank / GettyImages



Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и его возлюбленная Антонелла Рокуццо решили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности, но не рассчитали, что гости сэкономят на них.



Накануне свадьбы пара попросила гостей не тратиться на дорогостоящие подарки, а перечислить эти деньги в их благотворительный фонд. В итоге, 260 гостей, большинство которых — известные и не малообеспеченные люди, отдали на благотворительность всего 9 582 евро — примерно по 37 евро с человека.

«Эта сумма кажется еще более смешной, когда вспоминаешь, что одноклубник Месси Жерар Пике «оставил» 11 тысяч евро в казино на его свадьбе», — проводит аналогию одно из зарубежных изданий.

Сам футболист помимо финансовой помощи отдал благотворительной организации оставшиеся еду и напитки с пышной свадьбы.

Напомним, ранее Владимир Кличко официально попрощался с боксом.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262983-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%