Месси получил за собственную свадьбу смешные деньги

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и его возлюбленная Антонелла Рокуццо решили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности, но не рассчитали, что гости сэкономят на них.
Накануне свадьбы пара попросила гостей не тратиться на дорогостоящие подарки, а перечислить эти деньги в их благотворительный фонд. В итоге, 260 гостей, большинство которых — известные и не малообеспеченные люди, отдали на благотворительность всего 9 582 евро — примерно по 37 евро с человека.
«Эта сумма кажется еще более смешной, когда вспоминаешь, что одноклубник Месси Жерар Пике «оставил» 11 тысяч евро в казино на его свадьбе», — проводит аналогию одно из зарубежных изданий.
Сам футболист помимо финансовой помощи отдал благотворительной организации оставшиеся еду и напитки с пышной свадьбы.
Напомним, ранее Владимир Кличко официально попрощался с боксом.
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