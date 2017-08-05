Какой вид спорта продлевает жизнь: велосипед плавание теннис и гимнастика





Но прежде всего, спорт улучшает наше здоровье, работу всех органов, и даже помогает победить некоторые болезни. И, как оказывается, большое значение имеет то, каким видом спорта вы занимаетесь. Это уже доказано учеными, передает Joinfo.ua.

Разные виды спорта могут по-разному отражаться на нашем здоровье. Около 14 лет австралийские и европейские ученые проводили исследование, в котором приняли участие более 70 тысяч человек.

Это были люди от 30 лет, разного социального статуса и материального положения. Эксперимент заключался в том, что люди должны были постоянно заниматься определенным видом физических нагрузок.

После исследования ученые сделали вывод, что люди, которые занимались конкретным видом спорта, смогли предотвратить развитие многих заболеваний и даже увеличить продолжительность жизни.

Велосипед

Оказывается, просто крутить педали полезно для души. Потому что эти физические нагрузки влияют на выработку эндорфина. А это гормон счастья. Как говорят доктора, велоспорт улучшает работу рук и плеч, мышц живота, гибкость суставов и координацию в целом.





Вы можете начать использовать велосипед с пользой не только для здоровья. Передвигаясь, например, на работу каждый день, вы экономите, и, самое главное, одновременно предотвращаете развитие раковых заболеваний и сердечно-сосудистой системы.

А это продлит вашу жизнь минимум на 14%. Причем это не простые слова, а действительные данные экспертов.

Спорт с ракеткой

Это может быть и теннис, и бадминтон. Эти виды спорта наиболее положительно сказываются на вашем здоровье и приносят огромную пользу. Ведь работают все группы мышц, кроме того, улучшается работа сердца и легких.

Основываясь на опытах ученых, любой спорт с ракеткой почти на 57% уменьшает риск смерти от болезней сердца. А это самый большой процент среди других видов спорта.

Один из профессоров Оксфордского университета говорит, что теннис – игра для целеустремленных людей, которая имеет даже социальное значение и положительно влияет на душевное состояние человека.

Плавание

Плавание - очень интересный, интенсивный и одновременно расслабляющий вид спорта. Он заставляет все ваши мышцы трудиться, а суставы, наоборот отдыхать. Вы можете укрепить сердечно-сосудистую систему и избавиться от лишнего веса, если такой имеется.

Как говорят ученые Гарварда – это лучший вид спорта для тех, кто приводит себя в форму после операций и травм. Плавание поможет восстановиться без вреда, поскольку это один из безопасных видов спорта. Возвращаясь к статистике, плавание снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 40%.

Гимнастика





Гимнастика – это большое количество физических нагрузок, но с небольшой напряженностью для здоровья. Сюда относятся и бег, и аэробика, и танцы. Но важно знать, какие именно упражнения и как действуют на ваше здоровье.

Если вам не подходят танцы и нет времени на плавание, то можно просто устраивать длительные прогулки. Ученые утверждают, что это хороший выбор, который подходит людям разных возрастов и ритму жизни.

Такой вид спорта снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 35%.

Помните, что независимо от того, каким видом спорта вам нравится заниматься, любая физическая нагрузка положительно влияет на ваше здоровье. Это доказано наукой.





Возвращаясь к исследованию европейских ученых, все те люди, которые принимали участие в эксперименте, снизили риск смерти от заболеваний сердца почти на 25%.

Но это не значит, что теперь вы должны бросить бег или баскетбол. Наоборот призывайте всех близких и знакомых начать заниматься спортом, ведь это реальная возможность улучшить здоровье и настроение.

Напомним, спортсменка Алисия Монтаньо удивила судей и всю присутствующую публику на Чемпионате США по легкой атлетике. Находясь на пятом месяце беременности спортсменка с легкостью пробежала 800 метров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262982-news.html