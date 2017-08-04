На заметку кофеманам: как понять что вы "перебрали" с любимым напитком





Кофе много не бывает – так считают страстные поклонники этого ароматного и бодрящего напитка. Вместе с тем существует целый ряд признаков, по которым можно определить, что вы превысили дозу кофеина в своем организме, предупреждает Joinfo.ua.

Во-первых, нервозность

О том, что кофе стимулирует нервную систему и позволяет ощутить прилив бодрости, слышали все. В то же время, кофеин блокирует рецепторы аденозина, повышая уровень гормонов адреналина и дофамина. Такой внезапный гормональный всплеск может привести к повышенной нервозности, раздражительности, необоснованным вспышкам гнева, а особо впечатлительных даже довести до истерики.





Во-вторых, утомляемость

Парадоксально, но кофе, широко известный своим бодрящим эффектом, провоцирует упадок сил и апатию сразу после того, как заканчивается действие кофеина. Соответственно, чем больше чашек кофе выпито вами за день, тем чаще наступают фазы расслабления, поскольку организм привыкает к кофеину. По мнению спортивного диетолога Дженны Бреддок, кофеин является ничем иным, как «ложной энергией».

В-третьих – частые походы в туалет

Доказано, что кофе – это сильное мочегонное средство. Обезвоживание вам не грозит только в том случае, если параллельно вы будете выпивать 1,5-2 литра воды в день. Диетологи советуют кофеманам правильно и регулярно питаться, так как пища замедляет движение жидкости в организме и выпитый вами кофе достигнет мочевого пузыря в меньшем объеме и не так быстро.





В-четвертых – нервный тик

Ученые из Национального института здравоохранения США доказали, что так называемый «синдром дергающегося глаза» (неприятное, но, казалось бы, не страшное явление, знакомое многим) во многих случая проявляется именно у страстных фанатов кофе. Причина этого кроется в том, что кофеин провоцирует высвобождение гормонов норадреналина и серотонина, избыток которых вызывает спазмы в нервах и мышцах.

В-пятых – бессонница

Всем известно, что кофе влияет на продолжительность и качество сна. Систематическое злоупотребление этим напитком также нарушает биоритмы вашего организма – в этом случае вы будете «спать на ходу» по утрам и ощущать неоправданный и ненужный прилив энергии в то время, когда не подверженные кофеиновой зависимости люди обычно отправляются спать.

Вердикт медиков однозначен: если вы регулярно превышаете норму потребления кофеина, то сводите на нет все позитивные свойства этого, несомненно вкусного и полезного в разумных пределах,напитка.

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