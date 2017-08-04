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Мир отреагировал на уход Кличко: от Порошенко до бывших коллег




Решение покинуть боксерский ринг, видимо, было непростым не только для самого Владимира Кличко, но и не оставило равнодушными его коллег и фанатов.



Первым отреагировал президент Украины Петр Порошенко, сравнив имя Владимира Кличко с символом победы и стальной воли.


Мир отреагировал на уход Кличко: от Порошенко до бывших коллег

Коллега Владимира, чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик считает, что легендарный боксер просто устал, утратив былой интерес к тренировкам.

«Если Владимир это решил сделать, значит, наверное, это правильный выбор. Просто он, вероятно, уже устал от тренировок, от бокса, и это правильное решение. Нужно идти, когда тебе уже неинтересно что-то делать»,— прокомментировал боксер.

Но, пожалуй, самым ожидаемым стал комментарий британца Энтони Джошуа, с которым после майского поражения в поединке за пояса чемпиона мира WBC и IBF у Владимира был намечен бой-реванш. Однако противник Кличко лишь ограничился сухим комментарием своего менеджера:



«Сегодня узнал от Бернда Бенте (менеджер Кличко – прим. ред.), что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру. Мы желаем ему удачи!».

Вот кто не поскупился на эмоции и фантазию, так это пользователи социальных сетей. Так, украинцы пророчат Владимиру политическое будущее то в статусе премьер-министра Украины, то утверждают, что он разделит пост руководителя столицы Украины вместе со своим старшим братом, сравнивая их с братьями Качиньскими.


Мир отреагировал на уход Кличко: от Порошенко до бывших коллег


Напомним, ранее стало известно, что Владимир Кличко официально попрощался с боксом.



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