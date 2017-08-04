Мир отреагировал на уход Кличко: от Порошенко до бывших коллег

Решение покинуть боксерский ринг, видимо, было непростым не только для самого ВладимираКличко, но и не оставило равнодушными его коллег и фанатов.
Первым отреагировал президент Украины ПетрПорошенко, сравнив имя ВладимираКличко с символом победы и стальной воли.
Коллега Владимира, чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе АлександрУсик считает, что легендарный боксер просто устал, утратив былой интерес к тренировкам.
«Если Владимир это решил сделать, значит, наверное, это правильный выбор. Просто он, вероятно, уже устал от тренировок, от бокса, и это правильное решение. Нужно идти, когда тебе уже неинтересно что-то делать»,— прокомментировал боксер.
Но, пожалуй, самым ожидаемым стал комментарий британца ЭнтониДжошуа, с которым после майского поражения в поединке за пояса чемпиона мира WBC и IBF у Владимира был намечен бой-реванш. Однако противник Кличко лишь ограничился сухим комментарием своего менеджера:
«Сегодня узнал от Бернда Бенте (менеджер Кличко – прим. ред.), что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру. Мы желаем ему удачи!».
Вот кто не поскупился на эмоции и фантазию, так это пользователи социальных сетей. Так, украинцы пророчат Владимиру политическое будущее то в статусе премьер-министра Украины, то утверждают, что он разделит пост руководителя столицы Украины вместе со своим старшим братом, сравнивая их с братьями Качиньскими.
Напомним, ранее стало известно, что ВладимирКличко официально попрощался с боксом.
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