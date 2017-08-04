Мир отреагировал на уход Кличко: от Порошенко до бывших коллег









Решение покинуть боксерский ринг, видимо, было непростым не только для самого, но и не оставило равнодушными его коллег и фанатов.Первым отреагировал президент Украины, сравнив имяс символом победы и стальной воли.Коллега, чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весесчитает, что легендарный боксер просто устал, утратив былой интерес к тренировкам.«Если Владимир это решил сделать, значит, наверное, это правильный выбор. Просто он, вероятно, уже устал от тренировок, от бокса, и это правильное решение. Нужно идти, когда тебе уже неинтересно что-то делать»,— прокомментировал боксер.Но, пожалуй, самым ожидаемым стал комментарий британца, с которым после майского поражения в поединке за пояса чемпиона мира WBC и IBF убыл намечен бой-реванш. Однако противниклишь ограничился сухим комментарием своего менеджера:«Сегодня узнал от Бернда Бенте (менеджер Кличко – прим. ред.), что Владимир Кличко принял решение завершить карьеру. Мы желаем ему удачи!».Вот кто не поскупился на эмоции и фантазию, так это пользователи социальных сетей. Так, украинцы пророчатполитическое будущее то в статусе премьер-министра Украины, то утверждают, что он разделит пост руководителя столицы Украины вместе со своим старшим братом, сравнивая их с братьямиНапомним, ранее стало известно, чтоофициально попрощался с боксом.

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