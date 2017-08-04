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Как сыграл "Зенит" вчера, 3 августа: результат игры с "Бней Иегуда" 03.08.2017, обзор, видео голов


Как сыграл "Зенит" вчера, 3 августа: результат игры с "Бней Иегуда" 03.08.2017, обзор, видео голов
Вчера в четверг, 3 августа, петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Бней Иегуды» в рамках ответной игры третьего раунда квалификации Лиги Европы. На 67 минуте встречи израильтянам удалась разящая контратака, которую завершил точным ударом Альмог Буцагло.

В оставшееся время за сине-бело-голубых стало тревожно, а один момент гостей и вовсе мог завершиться голом, если бы не блестящее спасение Юрия Лодыгина. Отметим, что несмотря на ужасную игру в защите, «Зенит» много атаковал и сам мог пару раз поразить ворота соперника.

Тем не менее итоговый исход противостояния сложился в пользу петербуржцев - 2:1. Таким образом, как не трудно догадаться, именно клуб из города с берегов Невы пробился в следующую стадию второго по значимости европейского турнира.

Напомним, что имя следующего соперника по квалификации клуб с берегов Невы узнает уже сегодня. «Бней Иегуда» же покидает турнир с высоко поднятой головой.


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