Женщины втрое чаще мужчин заболевают раком легких из-за курения





Исследования показали, что женщины втрое чаще заболевают раком легких из-за курения при одинаковом количестве потребленных табачных изделий, сообщает Joinfo.ua.

Повеждение клеток, становящееся причиной онкологии, усиливается под влиянием женского гормона эстрогена. В последние годы в Австрии зафиксировано снижение смертности среди мужчин от рака легких на 20%, в то время как смертность среди женщин выросла на 30%.



Половые различия требуют специфического подхода

По словам исследовательницы Риты Себёк из Высшей школы прикладных наук IMC в Кремсе (Австрия), половые различия при развитии заболевания требуют специфического подхода в его лечении. Однако в настоящее время терапия ориентирована в основном на мужчин, так как долгое время они составляли основной контингент заболевших.



Медики ищут способы гендерного подхода к лечению

Рита Себёк занимается поиском эпигенетических маркеров, которые бы позволили обеспечить оптимальное лечение рака легких также женщинам. Пока удалось идентифицировать шесть таких маркеров, которые особенно хорошо показывают половые различия. Их использование позволяет быстрее предсказывать характер течения заболевания.

Особенно часто у женщин появляются мутации, при которых эффективной оказывается терапия ингибиторами тироксинкиназ. В настоящее время это лечение назначают только на прогрессирующих опухолевых стадиях, если подтверждается соответствующмх генетический статус. Однако привлечение большего числа эпигенетических маркеров позволит изменить подходы к терапии.

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