Кинопремьеры недели: Темная башня, Жених на двоих и другие

Фильм «Темная башня» с 3 августа в кинотеатрах Украиныфото: кадр из фильмаО самых заметных кинопремьерах недели читайте на сайтеужасы, фантастика, фэнтези, боевик, приключения, вестернСШАНиколай АрсельИдрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Том Тейлор, Су-хен, Фрэн Кранц, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли и др.Темная башня стоит посередине розового поля, ее поддерживают шесть лучей, которые тянутся до самого края света. Пока она на месте, мир в относительной безопасности — причем не только тот мир, который мы знаем, но и иной, потусторонний. Стрелок Роланд Дискейн — член древнего братства, целью которого является защита людей от зла. Он должен найти Темную Башню и не дать своему врагу, Человеку в черном, разрушить ее. Если падет последний оплот вселенной, мир повергнется в хаос. Силам добра и зла суждено сойтись в последней схватке…драма, биография, музыкаСШАБенни БумДеметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Хилл Харпер, Энни Илонзе, Лорен Кохэн и др.Тупак Шакур — легенда хип-хопа. Он вырос в черном гетто, постоянно нарушал закон и попадал в тюрьму. Его жизнь была полна скандалов, преступлений, крови, предательств… и музыки. Он развязал смертельную войну рекорд-лейблов и стал голосом поколения. Альбом Шакура All Eyez on Me до сих пор — один из самых продаваемых в Америке. Музыкант скончался в возрасте 25 лет, однако его талант, проникновенные тексты и бунтарский дух сделали его настоящей иконой масс-культуры.комедияФранцияРем КерисиРем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби и др.После нескольких лет стабильных отношений Алексия находит в кармане у своего парня Матье визитку некой Джульетты. Поскольку та работает свадебным агентом, девушка решает, что любимый хочет сделать ей предложение. И тут же с восторгом говорит «Да!». Проблема в том, что до брака Матье не дозрел: визитку он взял в баре у красивой девушки, с которой провел вечер и ночь. Парень оказывается между двух огней, ведь эту нежданную свадьбу придется организовывать его любовнице.боевикСШААлен ДерошерАнтонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Габриэлла Райт, Чэд Линдберг, Яна Маринова и др.Бывшего спецназовца Эдуардо отправили на пенсию. Он нанимается на работу охранником в торговый центр. Район тут неблагополучный, но выбирать не приходится. Неприятности не заставляют себя ждать: в первую же ночную вахту Эдуардо в двери постучалась напуганная девочка. Копы везли ее на суд как свидетеля, но по дороге их нагнала банда головорезов. Теперь охранникам торгового центра предстоит отразить нападение трех десятков убийц с неуравновешенным социопатом во главе.

