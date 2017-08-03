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Владимир Кличко официально попрощался с боксом (видео)


Боксер Владимир Кличко
фото: пресс-служба



Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко на днях шокировал своих поклонников.

На официальном канале в YouTube спортсмен опубликовал видеобращение, в котором рассказал, что завершает свою 27-летнюю боксерскую карьеру намерен заняться другой деятельностью.



«В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активность и подготовиться к следующей главе – к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Да, я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я планировал и параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая», — говорит в видео Кличко.

Напомним, ранее Савченко призналась, что зарабатывала на жизнь сексом по телефону.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262070-news.html
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