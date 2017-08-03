Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории





Зачастую женщины боятся худеть или не могут выдержать строгой диеты. На самом деле не обязательно голодать, а необходимо просто сократить калории, которые вы употребляете, передает Joinfo.ua.

Диетологи во всем мире доказали, что если хотите похудеть – надо есть, но правильно. Замените некоторые продукты на более полезные, и вуаля - вес начнет уходить безвозвратно, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.

20 способов сократить употребляемые калории

Едим без гаджетов

Ешьте без телефона или планшета в руках и не перед телевизором, иначе пропустите момент, когда наелись.

Готовим без масла

Приобретите антипригарную посуду, на которой можно готовить без масла.

Кетчуп

Если вы любите блюда с соусами, то стоит пересмотреть свое отношения к ним. В них очень много сахара, который вредит вашей фигуре. Замените кетчуп на специи.

Горчица

Та же история, что и с кетчупом. Посмотрите в ее состав, вы будете удивлены, а сколько сахара она содержит.

Майонез

Чтобы похудеть, необходимо перестать есть майонез. Замените его на йогурт (немного посолите), соевый соус или бальзамический уксус. Ничем не хуже салат получится!





Торт, пончик, кекс

Конечно, хочется сладкого! А вы съешьте овсяного печенья.

Свинина

Как относитесь к индейке? Блюда из индейки менее калорийные нежели из свинины.

Сахар

Меньше сахара в чай и кофе. Попробуйте выпить кофе с корицей, а в чай добавьте ложечку меда.





Желток яйца

Когда готовите омлет, используйте только белки, или вбейте 1 желток вместо 3.

Суп

В следующий раз приготовьте суп без картофеля и без лапши.

Масло

Купите специальный распылитель для масла и используйте его, когда заправляете салаты или собираетесь жарить овощи.

Хлеб

С этого момента хлеб отрезаете на 3 мм тоньше, чем вчера.

Колбаса

На ломтик хлеба положите докторскую колбасу, а не копченую.

Кожа курицы

Снимите кожу с курицы и не ешьте ее вообще никогда.

Лимонады

Приготовьте домашний лимонад. Эго рецепт прост – вода, лимон, мята. Постарайтесь не пить газированную воду, квасы, и т.д.





Сладости

А если и есть торт, то крем лучше снимите.

Мороженое

Самое любимое лакомство. Как же себе отказать? Просто – готовим домашнее мороженое! Купите спелые бананы, почистите и порежьте на тонкие дольки. Заморозьте их, а потом измельчите в блендере. Мороженое готово»

Сыр

Теперь на ломтик хлеба положите 2 ломтика сыра, а не привычных 4.

Фрукты

Ешьте фрукты до обеда, а не на десерт.

Овощи

Ешьте бутерброды не с хлебом, а с овощами. Попробуйте кабачки, салат, «стейки» из цветной капусты вместо кусочков хлеба. Уверяем, вам понравится!

Все элементарное – гениально. Немного подкорректировав свое меню, и вы сможете быстро похудеть.

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