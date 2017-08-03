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Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории


Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории

Зачастую женщины боятся худеть или не могут выдержать строгой диеты. На самом деле не обязательно голодать, а необходимо просто сократить калории, которые вы употребляете, передает Joinfo.ua.


Диетологи во всем мире доказали, что если хотите похудеть – надо есть, но правильно. Замените некоторые продукты на более полезные, и вуаля - вес начнет уходить безвозвратно, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.


20 способов сократить употребляемые калории


Едим без гаджетов


Ешьте без телефона или планшета в руках и не перед телевизором, иначе пропустите момент, когда наелись.


Готовим без масла


Приобретите антипригарную посуду, на которой можно готовить без масла.


Кетчуп


Если вы любите блюда с соусами, то стоит пересмотреть свое отношения к ним. В них очень много сахара, который вредит вашей фигуре. Замените кетчуп на специи.


Горчица


Та же история, что и с кетчупом. Посмотрите в ее состав, вы будете удивлены, а сколько сахара она содержит.


Майонез


Чтобы похудеть, необходимо перестать есть майонез. Замените его на йогурт (немного посолите), соевый соус или бальзамический уксус. Ничем не хуже салат получится!



Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории

Торт, пончик, кекс


Конечно, хочется сладкого! А вы съешьте овсяного печенья.


Свинина


Как относитесь к индейке? Блюда из индейки менее калорийные нежели из свинины.


Сахар


Меньше сахара в чай и кофе. Попробуйте выпить кофе с корицей, а в чай добавьте ложечку меда.



Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории

Желток яйца


Когда готовите омлет, используйте только белки, или вбейте 1 желток вместо 3.


Суп


В следующий раз приготовьте суп без картофеля и без лапши.


Масло


Купите специальный распылитель для масла и используйте его, когда заправляете салаты или собираетесь жарить овощи.


Хлеб


С этого момента хлеб отрезаете на 3 мм тоньше, чем вчера.


Колбаса


На ломтик хлеба положите докторскую колбасу, а не копченую.


Кожа курицы


Снимите кожу с курицы и не ешьте ее вообще никогда.


Лимонады


Приготовьте домашний лимонад. Эго рецепт прост – вода, лимон, мята. Постарайтесь не пить газированную воду, квасы, и т.д.



Как быстро похудеть: 20 способов сократить употребляемые калории

Сладости


А если и есть торт, то крем лучше снимите.


Мороженое


Самое любимое лакомство. Как же себе отказать? Просто – готовим домашнее мороженое! Купите спелые бананы, почистите и порежьте на тонкие дольки. Заморозьте их, а потом измельчите в блендере. Мороженое готово»


Сыр


Теперь на ломтик хлеба положите 2 ломтика сыра, а не привычных 4.


Фрукты


Ешьте фрукты до обеда, а не на десерт.


Овощи


Ешьте бутерброды не с хлебом, а с овощами. Попробуйте кабачки, салат, «стейки» из цветной капусты вместо кусочков хлеба. Уверяем, вам понравится!


Все элементарное – гениально. Немного подкорректировав свое меню, и вы сможете быстро похудеть.


Ранее мы сообщали, что льняные семена помогут похудеть очень быстро и с пользой для здоровья.


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