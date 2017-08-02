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Средиземноморская диета: за и против


Средиземноморская диета: за и против

Итальянские ученые провели исследование о пользе, которую приносит средиземноморская диета, и сделали неожиданный вывод, передает Joinfo.ua


В чем заключается суть диеты?


Средиземноморская диета - это большое количество овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, немного рыбы, вина, молочных продуктов и очень маленькое количество мяса.



Средиземноморская диета: за и против

Средиземноморская диета подходит не всем!


Ученые выяснили, что эта диета по-разному действует на представителей разных социально-экономических статусов. Так, у состоятельных людей после диеты наблюдалось снижение сердечно-сосудистых заболеваний. А у людей статусом ниже такого эффекта не наблюдалось.


Все дело в том, что состоятельные люди включали в свой рацион продукты, которые были богаче полифенолами и антиоксидантами, а также большое количество фруктов и овощей. Более бедные представители общества такого позволить себе не могут.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева рекомендует, выбирая для себя любую диету, взвесьте все за и против, чтобы не нанести вред своему здоровью.


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