Средиземноморская диета: за и против





Итальянские ученые провели исследование о пользе, которую приносит средиземноморская диета, и сделали неожиданный вывод, передает Joinfo.ua

В чем заключается суть диеты?

Средиземноморская диета - это большое количество овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, оливкового масла, немного рыбы, вина, молочных продуктов и очень маленькое количество мяса.





Средиземноморская диета подходит не всем!

Ученые выяснили, что эта диета по-разному действует на представителей разных социально-экономических статусов. Так, у состоятельных людей после диеты наблюдалось снижение сердечно-сосудистых заболеваний. А у людей статусом ниже такого эффекта не наблюдалось.



Все дело в том, что состоятельные люди включали в свой рацион продукты, которые были богаче полифенолами и антиоксидантами, а также большое количество фруктов и овощей. Более бедные представители общества такого позволить себе не могут.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева рекомендует, выбирая для себя любую диету, взвесьте все за и против, чтобы не нанести вред своему здоровью.

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