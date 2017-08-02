

Мякоть банана — 1 ст. л.



Йогурт — 1 ст. л.



Рисовая мука — 2 ст. л.



Зеленый чай — 1 ч. л.



Манная крупа — 5 г



Оливковое масло — 1 ч. л.



Миндальное масло — 1 ч. л.



Кипяток — 20 г



Увлажняющая маска для лица - рецептКак делать личико свежим и сияющим за считанные минуты? Секрет в увлажняющей маске для лица по рецепту голливудских звезд! Пошаговая технология голливудской увлажняющей маски от шоусделает вашу кожу увлажненной и красивой.Сначала перемешиваем все ингредиенты и заливаем кипятком. Настаиваем 5 минут. Наносим на очищенную кожу лица. Через 10-15 минут смываем маску теплой водой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261690-news.html