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Увлажняющая маска для лица


Увлажняющая маска для лица - рецепт





Как делать личико свежим и сияющим за считанные минуты? Секрет в увлажняющей маске для лица по рецепту голливудских звезд! Пошаговая технология голливудской увлажняющей маски от шоу Все буде добре сделает вашу кожу увлажненной и красивой.

Ингредиенты:


  • Мякоть банана — 1 ст. л.

  • Йогурт — 1 ст. л.

  • Рисовая мука — 2 ст. л.

  • Зеленый чай — 1 ч. л.

  • Манная крупа — 5 г

  • Оливковое масло — 1 ч. л.

  • Миндальное масло — 1 ч. л.

  • Кипяток — 20 г




Пошаговая инструкция:

Сначала перемешиваем все ингредиенты и заливаем кипятком. Настаиваем 5 минут. Наносим на очищенную кожу лица. Через 10-15 минут смываем маску теплой водой.



Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261690-news.html
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