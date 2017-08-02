Увлажняющая маска для лица

Как делать личико свежим и сияющим за считанные минуты? Секрет в увлажняющей маске для лица по рецепту голливудских звезд! Пошаговая технология голливудской увлажняющей маски от шоу Все буде добре сделает вашу кожу увлажненной и красивой.
Ингредиенты:
Мякоть банана — 1 ст. л.
Йогурт — 1 ст. л.
Рисовая мука — 2 ст. л.
Зеленый чай — 1 ч. л.
Манная крупа — 5 г
Оливковое масло — 1 ч. л.
Миндальное масло — 1 ч. л.
Кипяток — 20 г
Пошаговая инструкция:
Сначала перемешиваем все ингредиенты и заливаем кипятком. Настаиваем 5 минут. Наносим на очищенную кожу лица. Через 10-15 минут смываем маску теплой водой.
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