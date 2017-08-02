Меланома и плоскоклеточный рак: за состоянием кожи необходимо следить постоянно





Обратим внимание, что тип рака кожи, который получил название плоскоклеточный рак (SCC), все чаще встречается в Соединенных Штатах. Человечество должно быть настороже к признакам болезни, считают эксперты в заданной области. Согласно данным Американской академии дерматологии, в США ежегодно диагностируется приблизительно 700 000 новых случаев этого онкозаболевания кожи, информирует Joinfo.ua.

Плоскоклеточный рак

Характер протекания плоскоклеточной карциномы прокомментировала доктор Лаурин Кансл, доцент дерматологии в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Она утверждает, что «другие раковые заболевания кожи более смертельные, но менее распространены, нежели плоскоклеточная карцинома». Сегодня этот тип рака хорошо поддается лечению, если он обнаружен на ранней стадии, «поэтому людям важно знать признаки этого заболевания и внимательно следить за состоянием кожи». Такого же мнения придерживается представители Американской академии дерматологии.

Возможные признаки плоскоклеточной карциномы включают розовый или белый рельеф, грубый, чешуйчатый патч, который не заживает, заболевание сопровождается болью.

Как защитить себя от плоскоклеточного рака

Незащищенное воздействие естественного и искусственного ультрафиолетового света является фактором риска для всех типов рака кожи. Чтобы защитить себя, Американская академия дерматологии рекомендует находиться больше в тени, носить защитную одежду и использовать водонепроницаемый солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Представители академии также советует избегать соляриев. Также в борьбе с раком кожи актуальна профилактика кожи и тщательный за ней уход.





Меланома

Предупреждающие признаки меланомы, самого смертоносного рака кожи, обычно не распространяются на плоскоклеточный рак, поэтому важно следить за подозрительными пятнами на теле.

Причины появления меланомы

Обратим внимание, что основной причиной меланомы является воздействие вредных ультрафиолетовых лучей, однако, есть и другие факторы риска, такие как курение, генетический фактор, избыточное пребывание на солнце, частые сеансы загара, которые способствуют развитию рака кожи. Многие люди подвержены этим факторам по профессиональным причинам или такой микроклимат – это часть повседневного образа жизни человека, не обязательно, чтобы развивался рак кожи. Это означает только то, что человек имеет склонность к онкологии, у него слабая иммунная система, но далеко не все подвержены этому фактору риска.

Как выглядят меланомы и где они появляются

Меланомы обычно имеют черный или коричневый цвет, но некоторые из них могут быть белого, красного или розового цвета на внешний вид. Все зависит от их происхождения и местоположения на теле. Наиболее распространенным местом возникновения меланомы у мужчин является спина, поверхность головы и шеи, бедра. Шея и лицо наиболее подвержены злокачественным поражениям. Предыдущие исследования показали, что от меланомы в Соединенных Штатах Америки умирают ежегодно 9710 человек.

Запомним, что родинки - это не единственные поражения кожи, указывающие на рак кожи. Любой новый нарост на кожном покрове, который изменился в объеме и меняет свой цвет, требует посещения дерматолога.





В большинстве случаев плоскоклеточный рак лечится хирургическим вмешательством или другими методами. Но оставить его без лечения нельзя, он может увеличиться и, возможно, приведет к обезображиванию. В редких случаях характер заболевания усложняется, тогда он затрудняет лечение.

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