Чем опасны губки для мытья посуды и как часто их надо менять





Оказывается, губки для мытья посуды – одни из самых опасных для здоровья человека вещей в доме. К счастью, избежать проблем возможно, главное, знать, когда наступает момент для того, чтобы поменять губку, информирует Joinfo.ua.

Чем же опасны губки для мытья посуды

Исследования показали, что губка для мытья посуда, использованная более одной недели содержит в себе настолько опасные бактерии, которые могут привести к плачевным последствиям. Среди них имеются и те, которые вызывают столь серьезные заболевания, как пневмония или менингит.

Специалисты подсчитали, что в одном кубическом сантиметре находится более 5x10^10 бактерий. Для сравнения, журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт приводит число людей, обитаемое на Земле: количество бактерий на губке приблизительно в семь раз больше количества жителей нашей планеты.

Если говорить об опасности, то среди этих бактерий обнаружены Moraxella osloensis, которые способны вызвать у человека со слабой иммунной системой различные инфекционные заболевания. Для того, чтобы понять, живет ли эта бактерия на губке, ее можно понюхать. Запах будет исходить из рода грибковых, неприятный и довольно резкий.







Как часто надо менять губки для мытья посуды

В целом, был проведен анализ ДНК на четырнадцати использованных губках. Любопытно то, что никакая термическая обработка не лишала эти изделия бактерий. Более того, чем больше их обрабатывать (в микроволновой печи или кипятком), тем больше в них размножаются устойчивые бактерии. Исходя из выводов ученых, губки для мытья посуды необходимо менять раз в неделю, не реже.

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Желаем вам и вашим близким здоровья!

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