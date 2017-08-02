Алкоголь  улучшает память - ученые





Британские ученые выяснили, что, помимо несомненного вреда организму, в употреблении алкогольных напитков имеются также и позитивные стороны, сообщает Joinfo.ua.

В ходе специально проведенного исследования выяснилось, что алкоголь способствует лучшему запоминанию информации. Особенно ту, что вы узнали непосредственно перед употреблением.

В ходе исследования ученые разделили на две группу из 88 добровольцев. После чего им было предложено запомнить довольно большой объем информации. Затем одна группа выпила большое количество алкоголя, а вторая - осталась трезвой.

К удивлению исследователей, группа "пьяниц" запомнила больше информации, нежели группа "трезвенников".



Учёные пока не нашли подробного объяснения этому явлению. Они предполагают, что алкоголь блокирует получение мозгом новой информации и направляет весь потенциал на запомненное ранее.

«Гиппокамп — область мозга, которая играет ключевую роль в регуляции памяти — под действием алкоголя переключается на переход воспоминаний из короткой в ​​более длительную память», — прокомментировала одна из исследовательской группы Селия Морган.

Журналист ДжоИнфоМедиа Фёдор Карамазов напоминает, что более ранние исследования показали, что употребление алкоголя в умеренных количествах приводит не к ухудшению здоровья, как полагают многие, а как раз, наоборот, продлевает жизнь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261560-news.html