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Алкоголь  улучшает память - ученые


Алкоголь  улучшает память - ученые

Британские ученые выяснили, что, помимо несомненного вреда организму, в употреблении алкогольных напитков имеются также и позитивные стороны, сообщает Joinfo.ua.


В ходе специально проведенного исследования выяснилось, что алкоголь способствует лучшему запоминанию информации. Особенно ту, что вы узнали непосредственно перед употреблением.


В ходе исследования ученые разделили на две группу из 88 добровольцев. После чего им было предложено запомнить довольно большой объем информации. Затем одна группа выпила большое количество алкоголя, а вторая - осталась трезвой.


К удивлению исследователей, группа "пьяниц" запомнила больше информации, нежели группа "трезвенников".


Учёные пока не нашли подробного объяснения этому явлению. Они предполагают, что алкоголь блокирует получение мозгом новой информации и направляет весь потенциал на запомненное ранее.


«Гиппокамп — область мозга, которая играет ключевую роль в регуляции памяти — под действием алкоголя переключается на переход воспоминаний из короткой в ​​более длительную память», — прокомментировала одна из исследовательской группы Селия Морган.


Журналист ДжоИнфоМедиа Фёдор Карамазов напоминает, что более ранние исследования показали, что употребление алкоголя в умеренных количествах приводит не к ухудшению здоровья, как полагают многие, а как раз, наоборот, продлевает жизнь.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261560-news.html
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