Магнитные бури сегодня: 2 августа

Синоптики отмечают, что день, 2 августа, пройдет более спокойно. По их прогнозам слабые магнитные бури произойдут в ночное время суток. В целом, магнитосфера находится в спокойном состоянии. Солнечная активность стабильна.
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Солнечная активность 2 августа:
Вероятность магнитных бурь – 15%;
Скорость солнечного ветра – 432,3 километра в секунду, плотность – 6,0 протон на сантиметр кубический
Число солнечных пятен – 0.
Следите за прогнозом магнитных бурь ежедневно, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох. Будьте здоровы.