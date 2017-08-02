Магнитные бури сегодня: 2 августа





Синоптики отмечают, что день, 2 августа, пройдет более спокойно. По их прогнозам слабые магнитные бури произойдут в ночное время суток. В целом, магнитосфера находится в спокойном состоянии. Солнечная активность стабильна.

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Солнечная активность 2 августа:



Вероятность магнитных бурь – 15%;

Скорость солнечного ветра – 432,3 километра в секунду, плотность – 6,0 протон на сантиметр кубический

Число солнечных пятен – 0.

Следите за прогнозом магнитных бурь ежедневно, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох. Будьте здоровы.

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