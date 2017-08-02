



Сегодня повышается риск получить травмы. Смотрите под ноги и будьте осторожны на дорогах. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

Вам также будет интересно узнать, что куриные яйца вошли в перечень ключевых продуктов для любой диеты.

Гороскоп здоровья на 2 августа 2017 года

Овен. Устройте себе расслабляющий отдых с положительными эмоциями. Сходите на массаж или в спа. Дела подождут.

Телец. Сегодня вы можете подхватить простудное заболевание. Избегайте сквозняков, а также позаботьтесь, чтобы в вашем рационе присутствовали все необходимые организму витамины.

Близнецы. После плодотворного рабочего дня обязательно нужно расслабиться, чтобы восстановить силы. Идеальным будет массаж в исполнении любимого человека.

Рак. Берегите сегодня поясницу. Откажитесь от физических нагрузок и спортивных тренировок.

Лев. Ваше здоровье сегодня требует пристального внимания. Берегите себя, как хрустальную вазу, чтобы избежать неожиданностей.

Дева. Не придумывайте себя ненужных болячек. День пройдет хорошо, если вы не будете зацикливаться на негативных мыслях и жалости к себе любимому.

Весы. Ваше самочувствие сегодня будет, как никогда, на высоте. Поделитесь своим опытом, если того потребуют окружающие вас люди.

Скорпион. Откажитесь сегодня от вредных привычек, в противном случае, вас могут беспокоить головные боли и приступы мигрени.



Стрелец. Пора в отпуск! Нещадное отношение к своему здоровью сегодня не простительно. Вы давно заслужили долгожданный отдых.

Козерог. Хватит себя жалеть - отправляйтесь в спортзал. Позвольте своему телу хорошенько пропотеть, а спустя несколько часов после тренировки побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким.

Водолей. Правильное отношение к своему здоровью - это то, что вам сейчас жизненно необходимо. Займитесь лечением тех недомоганий, которые давно не давали вам покоя.

Рыбы. Возможны проблемы с почками. Ограничьте употребление молочных продуктов, переизбыток белка вам сейчас ни к чему.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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