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Бизнес гороскоп на 2 августа 2017 года


Бизнес гороскоп на 2 августа 2017 года

День может оказаться богатым на сюрпризы, как приятные, так и не очень. Будьте осторожны, особенно в переговорах. Бизнес гороскоп Joinfo.ua расскажет, чего ожидать в этот день.


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Бизнес гороскоп на 2 августа 2017 года


Овен. Сегодня вас подстерегают финансовые проблемы. Не отказывайтесь от помощи коллег и партнеров.


Телец. Ваша деятельность не приносит желаемой прибыли. Сегодня как раз тот день, чтобы скорректировать планы и расставить приоритеты.


Близнецы. Для достижения успеха придется потрудиться. Не лишним будет восстановить старые деловые связи.


Рак. Ваш опыт в ведении дел может очень пригодиться не только вам, но и вашим сотрудникам. Ваше присутствие сегодня где бы то ни было - гарантия успеха.


Лев. Займитесь сегодня делами, которые были отложены ранее. В противном случае, проблемы будут расти, как снежный ком.


Дева. Появится шанс улучшить свое финансовое благосостояние. Рабочий день сложится очень благополучно.


Весы. Не гонитесь за мгновенной прибылью. Занимайтесь только теми вопросами, в успешности которых вы не сомневаетесь.


Скорпион. Финансовые вопросы дома решатся без проблем, а вот на работе деньги лучше не тратить.


Стрелец. Сегодня нельзя потерять ни одной драгоценной минуты. Отличный день для завершения тех дел, которые вы откладывали ранее.


Козерог. Ваш конек сегодня - сложные глобальные вопросы. Постарайтесь не отвлекаться на мелкую суету и рутину. Доверьте всякие мелочи своим коллегам.


Водолей. Благоприятный день для развития бизнеса. Рабочий день сложится благополучно.


Рыбы. Ваши деловые качества сегодня на высоте. Это поможет справиться с любым объемом работы.


Бизнес гороскоп для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила журналист Ника Веронина.


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