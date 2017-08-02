



День может оказаться богатым на сюрпризы, как приятные, так и не очень. Будьте осторожны, особенно в переговорах. Бизнес гороскоп Joinfo.ua расскажет, чего ожидать в этот день.

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Бизнес гороскоп на 2 августа 2017 года

Овен. Сегодня вас подстерегают финансовые проблемы. Не отказывайтесь от помощи коллег и партнеров.

Телец. Ваша деятельность не приносит желаемой прибыли. Сегодня как раз тот день, чтобы скорректировать планы и расставить приоритеты.

Близнецы. Для достижения успеха придется потрудиться. Не лишним будет восстановить старые деловые связи.

Рак. Ваш опыт в ведении дел может очень пригодиться не только вам, но и вашим сотрудникам. Ваше присутствие сегодня где бы то ни было - гарантия успеха.

Лев. Займитесь сегодня делами, которые были отложены ранее. В противном случае, проблемы будут расти, как снежный ком.

Дева. Появится шанс улучшить свое финансовое благосостояние. Рабочий день сложится очень благополучно.

Весы. Не гонитесь за мгновенной прибылью. Занимайтесь только теми вопросами, в успешности которых вы не сомневаетесь.



Скорпион. Финансовые вопросы дома решатся без проблем, а вот на работе деньги лучше не тратить.

Стрелец. Сегодня нельзя потерять ни одной драгоценной минуты. Отличный день для завершения тех дел, которые вы откладывали ранее.

Козерог. Ваш конек сегодня - сложные глобальные вопросы. Постарайтесь не отвлекаться на мелкую суету и рутину. Доверьте всякие мелочи своим коллегам.

Водолей. Благоприятный день для развития бизнеса. Рабочий день сложится благополучно.

Рыбы. Ваши деловые качества сегодня на высоте. Это поможет справиться с любым объемом работы.

Бизнес гороскоп для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила журналист Ника Веронина.

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