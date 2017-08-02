Гороскоп на сегодня: 2 августа 2017 года





Остерегайтесь резких шагов и непродуманных, поспешных решений. Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 2 августа 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 2 августа 2017 года

2 августа июля Луна находится в фазе «Растущая луна». Это 10 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Стрелец.

Что это означает?

Удачно будут решаться вопросы, связанные с юриспруденцией и любыми правовыми моментами.

Без опасений отправляйтесь во всевозможные путешествия и командировки. Операции, связанные с землей или строительством лучше отложить на более благоприятное время.

Для того, чтобы сформировать полную картину дня 2 августа, рекомендуем также подробно ознакомиться с бизнес гороскопом и гороскопом здоровья.

Точный гороскоп на 2 августа 2017 года для каждого Знака Зодиака

Овен. Риск - дело благородное. В последнее время вам несказанно везло. Сейчас лучше быть осторожнее.

Телец. Расставьте приоритеты и умейте сказать “нет” там, где это нужно. Иначе конфликта, который обернется большой неприятностью, не избежать.

Близнецы. Вы сегодня на редкость нужны и незаменимы. Это ощущение принесет вам удовлетворение и внутреннее счастье.

Рак. Не отказывайте в психологической помощи тем, кто в этом очень нуждается. В том, чтобы один день побыть жилеткой, нет ничего плохого.

Лев. День будет очень плодотворным, вашим возможностям нет никакого предела. Пользуйтесь этим.

Дева. Ваши идеи нуждаются в воплощении в жизнь. И сами будете довольны, и других порадуете.

Весы. Пора в этой жизни что-то поменять. Но на грандиозные перемены будет сложно решиться, и это хорошо. Осторожность еще никому вреда не принесла.

Скорпион. Не грустите и не поддавайтесь плохому настроению. Проведите этот день в компании людей, которые вам приятны.



Стрелец. Держите свои эмоции при себе. Не повышайте голос на человека, который совсем этого не заслуживает.

Козерог. Сегодня вас посетит какая-то гениальная идея. Не оставляйте ее без внимания, она очень перспективная.

Водолей. Вам нужен отдых. Переложите рутину на плечи близких людей, а сами постарайтесь расслабиться.Противиться этому никто не будет.

Рыбы. Обдумывайте каждое свое решение и каждый свой шаг. Спешка хороша только при ловле блох. Помните об этом, и будет вам счастье.

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

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Кто родился в этот день

В этот день родились такие знаменитости, как актеры певица Наталья Могилевская, актеры Денис Никифоров, Сэм Уортингтон, Эдвард Ферлонг

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 2, 7, 11, 16, 19, 20, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 52, 56, 61, 65 и 70 лет.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго.

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