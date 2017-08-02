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Гороскоп на сегодня: 2 августа 2017 года


Гороскоп на сегодня: 2 августа 2017 года

Остерегайтесь резких шагов и непродуманных, поспешных решений. Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 2 августа 2017 года, и как пройдет этот день.


Общий гороскоп на 2 августа 2017 года


2 августа июля Луна находится в фазе «Растущая луна». Это 10 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Стрелец.


Что это означает?


Удачно будут решаться вопросы, связанные с юриспруденцией и любыми правовыми моментами.


Без опасений отправляйтесь во всевозможные путешествия и командировки. Операции, связанные с землей или строительством лучше отложить на более благоприятное время.


Для того, чтобы сформировать полную картину дня 2 августа, рекомендуем также подробно ознакомиться с бизнес гороскопом и гороскопом здоровья.


Точный гороскоп на 2 августа 2017 года для каждого Знака Зодиака


Овен. Риск - дело благородное. В последнее время вам несказанно везло. Сейчас лучше быть осторожнее.


Телец. Расставьте приоритеты и умейте сказать “нет” там, где это нужно. Иначе конфликта, который обернется большой неприятностью, не избежать.


Близнецы. Вы сегодня на редкость нужны и незаменимы. Это ощущение принесет вам удовлетворение и внутреннее счастье.


Рак. Не отказывайте в психологической помощи тем, кто в этом очень нуждается. В том, чтобы один день побыть жилеткой, нет ничего плохого.


Лев. День будет очень плодотворным, вашим возможностям нет никакого предела. Пользуйтесь этим.


Дева. Ваши идеи нуждаются в воплощении в жизнь. И сами будете довольны, и других порадуете.


Весы. Пора в этой жизни что-то поменять. Но на грандиозные перемены будет сложно решиться, и это хорошо. Осторожность еще никому вреда не принесла.


Скорпион. Не грустите и не поддавайтесь плохому настроению. Проведите этот день в компании людей, которые вам приятны.


Стрелец. Держите свои эмоции при себе. Не повышайте голос на человека, который совсем этого не заслуживает.


Козерог. Сегодня вас посетит какая-то гениальная идея. Не оставляйте ее без внимания, она очень перспективная.


Водолей. Вам нужен отдых. Переложите рутину на плечи близких людей, а сами постарайтесь расслабиться.Противиться этому никто не будет.


Рыбы. Обдумывайте каждое свое решение и каждый свой шаг. Спешка хороша только при ловле блох. Помните об этом, и будет вам счастье.


Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.


Узнайте также, какие имена подходят Знаку Зодиака Телец


Кто родился в этот день


В этот день родились такие знаменитости, как актеры певица Наталья Могилевская, актеры Денис Никифоров, Сэм Уортингтон, Эдвард Ферлонг


Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29.


Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 2, 7, 11, 16, 19, 20, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 52, 56, 61, 65 и 70 лет.


Мудрость дня от Joinfo.ua: Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261407-news.html
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