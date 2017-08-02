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Народные приметы: 2 августа


Народные приметы: 2 августа

Всем известный пророк Илия служил Богу в 9 веке н.э. в Израильском царстве. Согласно преданию, он ушел в иной мир, будучи еще живым: «вдруг явились колесница огненная и кони огненные», - говорится в житие. После этого Илию прозвали Громовержцем.


В народе говорят, что когда он проносится по небу, бросается молнией и громом в нечистого змия.


В этот период крестьяне организовывали крестные ходы, и обращались к святому с просьбой о хорошей погоде, необходимой для будущего плодотворного урожая.


Со 2 августа на Руси, как правило, начиналась осень, несмотря даже то, что по календарю еще остается целый месяц лета. Ночью уже подмечали заморозки, а дни становились менее жаркими и солнечными. Кроме этого, с этого дня люди переставали купаться в водоемах, так как «Илья Пророк бросил в воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до обеда лето, а после обеда осень».


Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Смотрите календарь всех праздников до конца месяца.


Именинники 2 августа: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261406-news.html
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