Гисметео Украина: погода на 2 августа - жара до 34 градусов по Цельсию





Согласно прогнозу Гисметео Украина, 2 августа июля на протяжении всего дня погода будет жаркой, без осадков, передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

Центр

В центральных областях ожидается нереальная жара, без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +32...+34, ночью +19...+21.

Север

На севере Украины синоптики обещают жару - без осадков погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +31...+33, ночью +18...+20.

Восток

В городах восточной Украины жаркая погода. Температура днем +31...+33, ночью +16...+18.



Юг

В южных областях синоптики обещают ужасную жару. Температура днем +32...+34, ночью +20...+22.

Запад

В западной части осадков не ожидается, станет еще жарче. Температура воздуха в регионе ожидается +34...+36 ночью +19...+21.

Киев





В столице Украины синоптики прогнозируют устойчиво жаркую погоду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34. Ветер западный, до 8 м/с

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о том, что синоптики ранее предупреждали: в Украину идет 37-градусная жара



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