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Гисметео Украина: погода на 2 августа - жара до 34 градусов по Цельсию


Гисметео Украина: погода на 2 августа - жара до 34 градусов по Цельсию

Согласно прогнозу Гисметео Украина, 2 августа июля на протяжении всего дня погода будет жаркой, без осадков, передает Joinfo.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.


Центр


В центральных областях ожидается нереальная жара, без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +32...+34, ночью +19...+21.


Север


На севере Украины синоптики обещают жару - без осадков погоду. Температура воздуха в среднем по региону днем +31...+33, ночью +18...+20.


Восток


В городах восточной Украины жаркая погода. Температура днем +31...+33, ночью +16...+18.


Юг


В южных областях синоптики обещают ужасную жару. Температура днем +32...+34, ночью +20...+22.


Запад


В западной части осадков не ожидается, станет еще жарче. Температура воздуха в регионе ожидается +34...+36 ночью +19...+21.


Киев



Гисметео Украина: погода на 2 августа - жара до 34 градусов по Цельсию

В столице Украины синоптики прогнозируют устойчиво жаркую погоду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +32…+34. Ветер западный, до 8 м/с


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о том, что синоптики ранее предупреждали: в Украину идет 37-градусная жара


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261405-news.html
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