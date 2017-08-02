Авторизация
 
  • 08:51 – Пугачева и Галкин продемонстрировали поклонникам, как они признаются друг другу в любви 
  • 08:51 – Медики назвали признаки обезвоживания, которые не замечают люди 
  • 08:51 – Ученые: После 2020 года спасти Землю от климатической катастрофы не получится 
  • 08:51 – В Омске иномарка Volvo врезалась в столб 


Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков


Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

Тем кто ведет активный образ жизни, легко получить какую-либо травму. Особенно часто это случается летом, когда жизнь наполнена интересными занятиями на свежем воздухе, а кожа не защищена одеждой.


Почему нужно обрабатывать даже небольшие ссадины?


Вопрос об обработке стоит наиболее остро в тех случаях, когда в рану попадает почва, экскременты животных или человека, при использовании для перевязки открытой раны нестерильного перевязочного материала. Причем рана не обязательно должна быть глубокой — входными воротами для инфекции может стать и прокол, заноза, потертость (например, на стопе), порез, укус, открытый перелом, а также отморожения и ожоги. При таком загрязнении есть опасность занесения в толщу поврежденных тканей анаэробных микробов (им для жизнедеятельности не нужен воздух), которые могут вызвать и столбняк, и газовую гангрену. Это очень опасно для жизни человека!


Почему нельзя использовать антибиотики?



Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

Антибиотики как для первичной, так и последующей обработки раны не используются! Они действуют только на бактериальную флору, в ране же может находиться и бактериальная, и грибковая, и смешанная микрофлора. В этих всех случаях для обработки ран используют антисептики. Они могут действовать не только на бактерии, но и вирусы, и грибки, на туберкулезную палочку. Кроме того, именно к антисептикам у микробов хуже вырабатывается устойчивость.


Как правильно использовать антисептики?


Заживление ран антисептики не ускоряют, они только устраняют микробы — факторы, замедляющие процесс регенерации тканей: они отбирают у клеток, ответственных за заживление раны, кислород и питательные вещества. Также нужно знать, что неправильное использование антисептика может замедлить заживление, поэтому каждому из них отводится определенная роль в каждой из фаз раневого процесса.


Какие же самые распространенные антисептики для обработки ран, и как правильно их применять?



  • Перекись водорода.

    Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков
    Для обработки ран используется только 3% ее концентрация (6% вызывает сильный ожог кожи, в ней только хранят стерильный инструментарий).

    • Является отличным средством для первичной обработки раны: с пеной, которая образуется при ее применении, механически удаляются частицы грязи, отмершие клетки и так далее. Проявляет минимальный бактерицидный эффект. Ею можно обрабатывать раны как на поверхности кожи, так и на слизистых оболочках. Стоит знать как обработать рану перекисью водорода не вызвав ожог кожи. Применяется также при последующих обработках гнойных ран или тех, в которых высока вероятность появления анаэробной флоры. Рану лучше обрабатывать пульсирующей струей перекиси, а не наносить на раневую поверхность, предварительно смочив ею марлю или вату. Смачивание перекисью повязки на ране способствует ее менее болезненному снятию с нее.


    Перекись водорода не стоит применять при заживающих ранах – она вызывает ожог молодых клеток рубца, чем замедляет процесс регенерации. Также она не применяется при глубоких ранах и не вводится в полости тела.


    Рану нельзя обрабатывать одновременно перекисью и кислотными или щелочными соединениями, а также пенициллином. При реакции калия йодистого с перекисью водорода выделяется свободный йод. Один существенный момент: перекись водорода очень чувствительна к хранению на свету – ее антибактериальные свойства инактивируются в течение суток, особенно если емкость с ней простояла открытой. Хранить открытую перекись можно в холодильнике, куда не попадает свет около месяца, закрытую – 2 года при температуре 8-15°С.



    2. Раствор фурацилина водный (спиртовый раствор фурацилина применяется в основном для лечения гнойных воспалений уха).



    Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

    Его покупают или в аптеках, где есть рецептурный отдел (где еще могут приготовить лекарство из компонентов, написанных врачом), или в виде таблеток в любой аптеке, тогда раствор готовится самостоятельно: 10 таблеток растворяют в 1 литре горячей воды, а затем охлаждают полученную жидкость. Им обрабатывают раны как на коже, так и на слизистых оболочках, поливая рану тонкой струей. Его также можно наносить на сухую повязку на ране для того, чтобы ее легче было снять. Применяется раствор фурацилина и для первичной обработки раны, и при опасности ее нагноения, а также при нагноении. Готовый раствор годен около 14 дней, но хранить его нужно в банке из темного стекла и при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте.


  • Спирт. При концентрации от 40 до 70% проявляет дезинфицирующие свойства, выше 70% — дубильные. На слизистые оболочки не наносится.

    Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков



    • Спиртом этиловым обрабатываются края раны, предварительно промытой на этапе первичной обработки. После этого применяется второй антисептик – краситель (зеленка, йод) и на рану накладывается стерильная повязка.


  • Хлоргексидина диглюконат. Выпускается в виде раствора.


    • Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков


    Имеет достаточно широкий спектр действия: влияет не только на бактерии, но и на вирусы, на простейшие и на грибы. Его применяют для первичной обработки ран после того, как она была очищена с помощью перекиси водорода, и для лечения гнойных ран. Для этого не требуется применять ее большое количество, достаточно и нескольких миллилитров, которые набираются в шприц, из которого рана поливается​


  • Марганцовка.


    • Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

    Слабый раствор этого порошка в физрастворе (он должен быть еле розового цвета) применяется для промывания ран (и на коже, и на слизистых) в качестве как первичной обработки, так и нагноившихся, особенно в том случае, когда есть опасность попадания в рану анаэробных микроорганизмов. Перед промыванием ран нужно каждый раз готовить свежий раствор.


  • Йод.


    • Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

    Выпускается в качестве спиртового раствора. Им обрабатывают только края раны, чтобы не вызвать ожога. Нельзя применять йод при повышенной чувствительности к йоду, повышенной функции щитовидной железы, аденоме щитовидной железы, дерматитах, заболеваниях почек.


  • Зеленка.


    • Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

    Это красящий раствор антисептика на спиртовой основе. Им обрабатывают только края ран, не попадая на поврежденные ткани. Имеет подсушивающее действие. Применяется до того периода, как в ране начинает появляться свежая рубцовая ткань, и уж тем более стараются на нее не попасть, чтобы не обжечь ее и не замедлить процесс заживления.


  • Фукорцин.


    • Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков

    Красящий антисептик. Может наноситься на края ран как на коже, так и на слизистых оболочках. Имеет меньшее подсушивающее действие, чем зеленка и йод. В лечении ран применяется гораздо реже, чем он


    Ранее joinfo.ua сообщал что, оказывается Антисептик для рук не защищает от вирусов и микробов


    Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261404-news.html
    Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

    Смотрите также

    КОММЕНТАРИИ:
    Мы в соцсетях
    • Facebook
    • Twitter
    • Вконтакте
    «Газета.kg»
    Курсы валют НБКР
    68.6875
    +0.05%
    81.1886
    +0.78%
    1.1477
    +0.41%
    0.2089
    -0.48%