Как и чем обработать открытые раны и ссадины в жару: 8 антисептиков





Тем кто ведет активный образ жизни, легко получить какую-либо травму. Особенно часто это случается летом, когда жизнь наполнена интересными занятиями на свежем воздухе, а кожа не защищена одеждой.

Почему нужно обрабатывать даже небольшие ссадины?

Вопрос об обработке стоит наиболее остро в тех случаях, когда в рану попадает почва, экскременты животных или человека, при использовании для перевязки открытой раны нестерильного перевязочного материала. Причем рана не обязательно должна быть глубокой — входными воротами для инфекции может стать и прокол, заноза, потертость (например, на стопе), порез, укус, открытый перелом, а также отморожения и ожоги. При таком загрязнении есть опасность занесения в толщу поврежденных тканей анаэробных микробов (им для жизнедеятельности не нужен воздух), которые могут вызвать и столбняк, и газовую гангрену. Это очень опасно для жизни человека!

Почему нельзя использовать антибиотики?





Антибиотики как для первичной, так и последующей обработки раны не используются! Они действуют только на бактериальную флору, в ране же может находиться и бактериальная, и грибковая, и смешанная микрофлора. В этих всех случаях для обработки ран используют антисептики. Они могут действовать не только на бактерии, но и вирусы, и грибки, на туберкулезную палочку. Кроме того, именно к антисептикам у микробов хуже вырабатывается устойчивость.

Как правильно использовать антисептики?

Заживление ран антисептики не ускоряют, они только устраняют микробы — факторы, замедляющие процесс регенерации тканей: они отбирают у клеток, ответственных за заживление раны, кислород и питательные вещества. Также нужно знать, что неправильное использование антисептика может замедлить заживление, поэтому каждому из них отводится определенная роль в каждой из фаз раневого процесса.

Какие же самые распространенные антисептики для обработки ран, и как правильно их применять?

Перекись водорода.



Является отличным средством для первичной обработки раны: с пеной, которая образуется при ее применении, механически удаляются частицы грязи, отмершие клетки и так далее. Проявляет минимальный бактерицидный эффект. Ею можно обрабатывать раны как на поверхности кожи, так и на слизистых оболочках. Стоит знать как обработать рану перекисью водорода не вызвав ожог кожи. Применяется также при последующих обработках гнойных ран или тех, в которых высока вероятность появления анаэробной флоры. Рану лучше обрабатывать пульсирующей струей перекиси, а не наносить на раневую поверхность, предварительно смочив ею марлю или вату. Смачивание перекисью повязки на ране способствует ее менее болезненному снятию с нее.

Перекись водорода не стоит применять при заживающих ранах – она вызывает ожог молодых клеток рубца, чем замедляет процесс регенерации. Также она не применяется при глубоких ранах и не вводится в полости тела.

Рану нельзя обрабатывать одновременно перекисью и кислотными или щелочными соединениями, а также пенициллином. При реакции калия йодистого с перекисью водорода выделяется свободный йод. Один существенный момент: перекись водорода очень чувствительна к хранению на свету – ее антибактериальные свойства инактивируются в течение суток, особенно если емкость с ней простояла открытой. Хранить открытую перекись можно в холодильнике, куда не попадает свет около месяца, закрытую – 2 года при температуре 8-15°С.



2. Раствор фурацилина водный (спиртовый раствор фурацилина применяется в основном для лечения гнойных воспалений уха).





Его покупают или в аптеках, где есть рецептурный отдел (где еще могут приготовить лекарство из компонентов, написанных врачом), или в виде таблеток в любой аптеке, тогда раствор готовится самостоятельно: 10 таблеток растворяют в 1 литре горячей воды, а затем охлаждают полученную жидкость. Им обрабатывают раны как на коже, так и на слизистых оболочках, поливая рану тонкой струей. Его также можно наносить на сухую повязку на ране для того, чтобы ее легче было снять. Применяется раствор фурацилина и для первичной обработки раны, и при опасности ее нагноения, а также при нагноении. Готовый раствор годен около 14 дней, но хранить его нужно в банке из темного стекла и при температуре 8-15°С, в защищенном от света месте.

Спирт. При концентрации от 40 до 70% проявляет дезинфицирующие свойства, выше 70% — дубильные. На слизистые оболочки не наносится.









Спиртом этиловым обрабатываются края раны, предварительно промытой на этапе первичной обработки. После этого применяется второй антисептик – краситель (зеленка, йод) и на рану накладывается стерильная повязка.

Хлоргексидина диглюконат. Выпускается в виде раствора.





Имеет достаточно широкий спектр действия: влияет не только на бактерии, но и на вирусы, на простейшие и на грибы. Его применяют для первичной обработки ран после того, как она была очищена с помощью перекиси водорода, и для лечения гнойных ран. Для этого не требуется применять ее большое количество, достаточно и нескольких миллилитров, которые набираются в шприц, из которого рана поливается​

Марганцовка.





Слабый раствор этого порошка в физрастворе (он должен быть еле розового цвета) применяется для промывания ран (и на коже, и на слизистых) в качестве как первичной обработки, так и нагноившихся, особенно в том случае, когда есть опасность попадания в рану анаэробных микроорганизмов. Перед промыванием ран нужно каждый раз готовить свежий раствор.

Йод.





Выпускается в качестве спиртового раствора. Им обрабатывают только края раны, чтобы не вызвать ожога. Нельзя применять йод при повышенной чувствительности к йоду, повышенной функции щитовидной железы, аденоме щитовидной железы, дерматитах, заболеваниях почек.

Зеленка.





Это красящий раствор антисептика на спиртовой основе. Им обрабатывают только края ран, не попадая на поврежденные ткани. Имеет подсушивающее действие. Применяется до того периода, как в ране начинает появляться свежая рубцовая ткань, и уж тем более стараются на нее не попасть, чтобы не обжечь ее и не замедлить процесс заживления.

Фукорцин.





Красящий антисептик. Может наноситься на края ран как на коже, так и на слизистых оболочках. Имеет меньшее подсушивающее действие, чем зеленка и йод. В лечении ран применяется гораздо реже, чем он

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