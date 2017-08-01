Безопасный отдых у моря: главные правила и полезные советы





Долгожданный отпуск, поездка на море, выход на пляж и ожоги, расстройство желудка, головные боли. Знакомо? Тогда вам будет очень полезно прочесть информацию о безопасном отдыхе, которую подготовил Joinfo.ua.

Итак, о чем нужно помнить, отправляясь на отдых у моря?

Не переборщите с солнечными ваннами





Благоприятное время для загорания – до 10 утра и после 16 вечера. Только в эти промежутки, вы гарантированно получите красивый загар, в любое другое – рискуете получить ожоги. Не забудьте о нанесении солнечного крема, даже если загораете в тени.

Избегайте переохлаждения





Солнце, воздух и вода – это не только лучшие друзья, но и опасное сочетание для ослабленного иммунитета. Чтобы не подхватить простуду, не переохлаждайтесь, сидя часами в воде, а оказавшись на суше, не отказывайтесь от растирания полотенцем.

Подготовьте аптечку

Собираясь в отпуск, обязательно соберите тот набор лекарств, который будет вам необходим. Если хроническими болезнями вы не страдаете, позаботьтесь о том, чтобы в дорожной аптечке обязательно были средства от простуды, головной боли, диареи и запора. Не помешают также йод, зеленка и перекись водорода – на случай мелких травм и порезов, которые часто подстерегают нас на дне море или на пляже.

Не увлекайтесь алкоголем

Алкоголь имеет свойство обезвоживать организм, а это с походами на пляж ну никак не сочетается. К тому же, употребления алкоголя и палящее солнце отнюдь не оздоровят вашу сердечно сосудистую систему.

С опаской относитесь к неизведанным ранее блюдам и напиткам





Если вы попали в экзотическую страну, вас на каждом шагу будет подстерегать искушение попробовать что-то новое. Если решитесь на эксперимент – ешьте по чуть-чуть и не все сразу. Так, в случае отравления и аллергической реакции, вы поймете что именно дало такой эффект.

Выполняйте эти рекомендации, и ваш отпуск точно пройдет на ура! Приятного отдыха и будьте здоровы!

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, на каких курортах предпочитают отдыхать "звезды" с детьми.

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