Какие минералы содержат разные продукты питания





Все пищевые группы богаты продуктами на минералами. Например, молоко – хороший источник кальция, а красное мясо богато железом и цинком. Фрукты и овощи содержат калий, а цельные зерна богаты магнием, селеном и хромом. Орехи и семена являются источниками меди и марганца, информирует Joinfo.ua.

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Важно

Употреблять в пищу необходимо разнообразные продукты, чтобы организм получил все минералы из вашего рациона.

Интересен следующий вопрос: являются ли продукты животного происхождения лучшими источниками минералов, нежели растительные продукты?

Некоторые минералы, таким как железо и цинк, организм лучше поглощает из продуктов животного происхождения, чем из растений. Фитат и оксалат встречаются главным образом в цельных зернах, овощи и бобовые, уменьшают абсорбцию. Тем не менее, растительные продукты – важный источник многих минералов, поэтому диеты, богатые разнообразными растительными продуктами, обеспечивают достаточное количество полезных ископаемых.



Содержание минералов стабильно в пище. Они, как правило, остаются в продуктах даже после их приготовления, консервирования или замораживания. Да и пищевая промышленность влияет на содержание определенных минералов, не исключение обработка продуктов. Она сказывается на балансе натрия и калия в овощах.





Свежие овощи богаты на калий, и, естественно, низкий уровень натрия. В консервированных овощах обычно более высокое содержание натрия, учитывая добавленную соль.

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Будьте здоровы!

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