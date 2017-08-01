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Какие минералы содержат разные продукты питания


Какие минералы содержат разные продукты питания

Все пищевые группы богаты продуктами на минералами. Например, молоко – хороший источник кальция, а красное мясо богато железом и цинком. Фрукты и овощи содержат калий, а цельные зерна богаты магнием, селеном и хромом. Орехи и семена являются источниками меди и марганца, информирует Joinfo.ua.


Не забудьте также ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем о продуктах питания, способствующих хорошему сну.


Важно


Употреблять в пищу необходимо разнообразные продукты, чтобы организм получил все минералы из вашего рациона.


Интересен следующий вопрос: являются ли продукты животного происхождения лучшими источниками минералов, нежели растительные продукты?


Некоторые минералы, таким как железо и цинк, организм лучше поглощает из продуктов животного происхождения, чем из растений. Фитат и оксалат встречаются главным образом в цельных зернах, овощи и бобовые, уменьшают абсорбцию. Тем не менее, растительные продукты – важный источник многих минералов, поэтому диеты, богатые разнообразными растительными продуктами, обеспечивают достаточное количество полезных ископаемых.


Содержание минералов стабильно в пище. Они, как правило, остаются в продуктах даже после их приготовления, консервирования или замораживания. Да и пищевая промышленность влияет на содержание определенных минералов, не исключение обработка продуктов. Она сказывается на балансе натрия и калия в овощах.



Какие минералы содержат разные продукты питания

Свежие овощи богаты на калий, и, естественно, низкий уровень натрия. В консервированных овощах обычно более высокое содержание натрия, учитывая добавленную соль.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт рекомендует также узнать, какие продукты питания ни в коем случае есть нельзя. Конечно, в том случае, если человек заботится о своем здоровье.


Будьте здоровы!


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