Чем опасен рис: мнение ученых





Рисовая крупа – одна из самых популярных в нашем рационе. Оказывается, рис таит в себе определенную опасность для здоровья человека, передает Joinfo.ua со ссылкой на исследования ученых.

По мнению ученых Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне, употребление риса может привести к такому опасному заболеванию, как сахарный диабет 2 типа. В частности, исследователи выяснили, что с каждой ежедневной порцией белого риса, вероятность развития диабета увеличивается на 11%.

Было проведено исследование

Ученые сравнили результаты исследования с участием 352 000 человек: жителей азиатских стран, где рис является национальным блюдом, и жителей Запада, которые употребляют его значительно меньше. Ни один из испытуемых до исследования не болел сахарным диабетом, но за период наблюдений у 13 284 человек он развился.







Причем, связь между употреблением риса и сахарным диабетом наблюдалась у обеих групп, но у жителей азиатских стран она выражалась сильнее.

Отвечая на вопрос, почему так происходит, ученые считают, что рис имеет высокий гликемический индекс, и по этой причине организм быстро превращает углеводы в глюкозу.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о самых вредных продуктах питания и блюдах, которые едят все.

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