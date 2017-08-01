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Чем опасен рис: мнение ученых


Чем опасен рис: мнение ученых

Рисовая крупа – одна из самых популярных в нашем рационе. Оказывается, рис таит в себе определенную опасность для здоровья человека, передает Joinfo.ua со ссылкой на исследования ученых.


По мнению ученых Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне, употребление риса может привести к такому опасному заболеванию, как сахарный диабет 2 типа. В частности, исследователи выяснили, что с каждой ежедневной порцией белого риса, вероятность развития диабета увеличивается на 11%.


Было проведено исследование


Ученые сравнили результаты исследования с участием 352 000 человек: жителей азиатских стран, где рис является национальным блюдом, и жителей Запада, которые употребляют его значительно меньше. Ни один из испытуемых до исследования не болел сахарным диабетом, но за период наблюдений у 13 284 человек он развился.



Чем опасен рис: мнение ученых

Причем, связь между употреблением риса и сахарным диабетом наблюдалась у обеих групп, но у жителей азиатских стран она выражалась сильнее.


Отвечая на вопрос, почему так происходит, ученые считают, что рис имеет высокий гликемический индекс, и по этой причине организм быстро превращает углеводы в глюкозу.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает о самых вредных продуктах питания и блюдах, которые едят все.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261205-news.html
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