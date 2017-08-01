Огурцы с кетчупом на зиму (рецепт)

Ищите как законсервировать огурцы в кетчупе на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт вкусных огурцов в кетчупе, который порадует неповторимым вкусом вас и ваших близких.
Огурцы моем и замачиваем на 3-5 часов — благодаря этому, они получатся хрустящими. Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.
На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот. Готовим маринад — кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.
Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15-20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть — держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли. Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.
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