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Огурцы с кетчупом на зиму (рецепт)


Огурцы с кетчупом - рецепт
фото: Shutterstock





Ищите как законсервировать огурцы в кетчупе на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт вкусных огурцов в кетчупе, который порадует неповторимым вкусом вас и ваших близких.

Ингредиенты:


  • небольшие огурцы — 3 кг

  • вода — 1,8 л

  • соль — 2 ст.л.

  • уксус 9% — 1 стакан

  • сахар — 1 стакан

  • кетчуп томатный/чили — 8 ст.л.

  • чеснок — 2-3 зубчика

  • укроп, соцветия укропа, петрушка, перец душистый горошком, 2-3 соцветия гвоздики, лавровый лист


Способ приготовления:

Огурцы моем и замачиваем на 3-5 часов — благодаря этому, они получатся хрустящими. Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.



На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот. Готовим маринад — кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.

Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15-20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть — держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли. Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.


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