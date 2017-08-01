Бургер с печенью и малиновым соусом от Марины Шевченко (рецепт)

Бургер с печенью и малиновым соусом - рецепт
фото: кадр из передачи
Какое блюдо из печени вы бы не готовили, ваш ребенок наотрез отказывается его есть? Возможно вам поможет удивительный рецепт приготовления печени от эксперта шоу Все буде добре
кулинара Марины Шевченко
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Она работала в детском кафе и знает, что подход можно найти к любому ребенку. Печеночные бургеры станут не только полезным лакомством для вашего малыша, но и станут украшением любого праздничного стола!Ингредиенты (на 1 бургер):
Готовим бургер с малиной:Булочки
- Печень – 50 г;
- Говядина – 50 г;
- Лук – 20 г;
- Вода – 2/3 ст.;
- Молоко – 1/3 ст.;
- Мука – 1 ст.;
- Дрожжи – 2 ч. л.;
- Сахар – 1.5 ст. л.;
- Соль – ½ ч. л.;
- Бальзамический уксус (красный) – 1/3 ч. л.;
- Бальзамический уксус (белый) – 1/3 ч. л.;
- Сливки 15% – 1 ст. л.;
- Картофель – 1/3 шт.;
- Морковь – 1/3 шт.;
- Масло – 1 ст. л.;
- Малина (свежемороженая) – 50 г;
- Базилик – 1 вет.
Замесить тесто с воды, муки, дрожжей, сахара и масла. Сформировать булочки, оставить тесто на 15 минут. Выпекать при температуре 180 С в течение 20 минут.Котлета
Печень отварить трижды: два раза в воде и один раз в молоке до готовности. Измельчить с мясом. Лук измельчить, добавить в фарш. Добавить бальзамический уксус и сливки, тщательно перемешать. Сформировать котлеты, выпекать в духовке при температуре 180 С в течение 15 минут.Овощная заправка
Морковь и картофель нарезать соломкой. Картофель проварить 3 минуты, откинуть на сито. Морковь обдать кипятком, откинуть на сито. Картофель и морковь замариновать в сахаре, масле и соли.Соус
Малину проварить с сахаром и солью. Перетереть через сито. Добавить измельченные листья базилика.Формируем бургер
Булочку разрезать, смазать соусом. Далее кладем в таком порядке – котлета, морковь, картофель, вторая часть булочки.
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