Бургер с печенью и малиновым соусом от Марины Шевченко (рецепт)



Печень – 50 г;



Говядина – 50 г;



Лук – 20 г;



Вода – 2/3 ст.;



Молоко – 1/3 ст.;



Мука – 1 ст.;



Дрожжи – 2 ч. л.;



Сахар – 1.5 ст. л.;



Соль – ½ ч. л.;



Бальзамический уксус (красный) – 1/3 ч. л.;



Бальзамический уксус (белый) – 1/3 ч. л.;



Сливки 15% – 1 ст. л.;



Картофель – 1/3 шт.;



Морковь – 1/3 шт.;



Масло – 1 ст. л.;



Малина (свежемороженая) – 50 г;



Базилик – 1 вет.



Бургер с печенью и малиновым соусом - рецептфото: кадр из передачиКакое блюдо из печени вы бы не готовили, ваш ребенок наотрез отказывается его есть? Возможно вам поможет удивительный рецепт приготовления печени от эксперта шоукулинараОна работала в детском кафе и знает, что подход можно найти к любому ребенку. Печеночные бургеры станут не только полезным лакомством для вашего малыша, но и станут украшением любого праздничного стола!БулочкиЗамесить тесто с воды, муки, дрожжей, сахара и масла. Сформировать булочки, оставить тесто на 15 минут. Выпекать при температуре 180 С в течение 20 минут.КотлетаПечень отварить трижды: два раза в воде и один раз в молоке до готовности. Измельчить с мясом. Лук измельчить, добавить в фарш. Добавить бальзамический уксус и сливки, тщательно перемешать. Сформировать котлеты, выпекать в духовке при температуре 180 С в течение 15 минут.Овощная заправкаМорковь и картофель нарезать соломкой. Картофель проварить 3 минуты, откинуть на сито. Морковь обдать кипятком, откинуть на сито. Картофель и морковь замариновать в сахаре, масле и соли.СоусМалину проварить с сахаром и солью. Перетереть через сито. Добавить измельченные листья базилика.Формируем бургерБулочку разрезать, смазать соусом. Далее кладем в таком порядке – котлета, морковь, картофель, вторая часть булочки.

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