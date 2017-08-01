Американские ученые: здоровье женщины зависит от внешних данных ее мужа

Ученые совершили очередной прорыв в исследованиях: на сей раз они уверяют, что расстройства пищевого поведения случаются у женщин, которые обращали внимание на картинку, а не на душу человека. Красивый муж вредит вам, женщины, передает Joinfo.ua.
Долгий исследовательский процесс проходил в университете штата Флорида. В итоге, ученые выяснили, что красивые мужья стимулируют женщин «садиться» на разные диеты, которые и приводят к проблемам со здоровьем.
Сами же красавчики не спешат становится идеальными и позволяют себе даже пивной животик, не обращая внимания на то, что их избранница может быть очаровательной красоткой.