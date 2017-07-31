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Ешьте с удовольствием: Куриные яйца вошли в перечень ключевых продуктов для любой диеты


Ешьте с удовольствием: Куриные яйца вошли в перечень ключевых продуктов для любой диеты

Ученые провели исследование, в рамках которого удалось доказать - куриные яйца имеют прямое отношение к диетическим блюдам, передает Joinfo.ua.


В эксперименте приняло участие 450 добровольцев


Таким образом, представителям научного фронта удалось опровергнуть тот факт, что яйца - это продукт, начиненный большим количеством калорий и холестерином. Правильность своих выводов диетологи доказали на 450 добровольцах, которые приняли участие в эксперименте.



Ешьте с удовольствием: Куриные яйца вошли в перечень ключевых продуктов для любой диеты

Исследование проводилось в течение трех месяцев


Экспериментальная группа из Ливерпуля, возглавлял которую Николас Харман, поделила добровольцев на две группы: к первой относились те участники, которые питались в рамках низкокалорийной диеты, у второй рацион был крайне схож, но вместе с тем испытуемые употребляли и куриные яйца. По прошествии трех месяцев ученые сопоставили показатели всех участников.



Ешьте с удовольствием: Куриные яйца вошли в перечень ключевых продуктов для любой диеты


Как обнаружилось, удачное похудение от употребления яиц никак не зависит- представители двух групп за время эксперимента смогли потерять от 3,5 до 4,5 кг. Кроме того, у людей из обеих групп оказался снижен уровень холестерина. Ученые отмечают, что при употреблении яиц на уровень холестерина куда больше влияет масло, на котором готовят яйца, равно как и другие добавки (бекон, сливки, колбаса).


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260780-news.html
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