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Яблочные пончики с карамельным соусом (рецепт)


Яблочные пончики - рецепт





Хотите порадовать родных и близких вкусными домашними пончиками? Тогда приготовьте их по рецепту шоу Все буде смачно.

Ингредиенты для яблочных пончиков:


  • яблоки – 3 шт.

  • мука – 300 г

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 200 г

  • разрыхлитель – 5 г

  • корица – 2 г

  • ванильный сахар – 8 г

  • масло – 120 мл

  • соль – 5 г


Для карамельного соуса:


  • сахар – 250 г

  • вода – 40 мл

  • сливки (33%) – 100 мл

  • сливочное масло – 50 г


Как приготовить яблочные пончики:



Муку смешайте с разрыхлителем, солью и корицей. Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар и масло. Соедините муку с яичной смесью. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте серединки и измельчите в пюре. Выжмите лишний сок, выложите яблочное пюре в тесто и перемешайте.

Нарисуйте на пергаменте одинаковые кружочки. Обратной стороной положите пергамент на противень. Выдавите тесто полоской по линии трафарета. Выпекайте пончики в разогретой до 180°C духовке 20 минут. Для карамельного соуса — добавьте к сахару воду, проварите до золотистого цвета. Затем добавьте подогретые сливки и сливочное масло. Перемешайте. Окуните пончики в карамельный соус.



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