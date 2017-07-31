Яблочные пончики с карамельным соусом (рецепт)

Хотите порадовать родных и близких вкусными домашними пончиками? Тогда приготовьте их по рецепту шоу Все буде смачно.
Ингредиенты для яблочных пончиков:
яблоки – 3 шт.
мука – 300 г
яйца – 2 шт.
сахар – 200 г
разрыхлитель – 5 г
корица – 2 г
ванильный сахар – 8 г
масло – 120 мл
соль – 5 г
Для карамельного соуса:
сахар – 250 г
вода – 40 мл
сливки (33%) – 100 мл
сливочное масло – 50 г
Как приготовить яблочные пончики:
Муку смешайте с разрыхлителем, солью и корицей. Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар и масло. Соедините муку с яичной смесью. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте серединки и измельчите в пюре. Выжмите лишний сок, выложите яблочное пюре в тесто и перемешайте.
Нарисуйте на пергаменте одинаковые кружочки. Обратной стороной положите пергамент на противень. Выдавите тесто полоской по линии трафарета. Выпекайте пончики в разогретой до 180°C духовке 20 минут. Для карамельного соуса — добавьте к сахару воду, проварите до золотистого цвета. Затем добавьте подогретые сливки и сливочное масло. Перемешайте. Окуните пончики в карамельный соус.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260779-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.