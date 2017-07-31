Яблочные пончики с карамельным соусом (рецепт)



яблоки – 3 шт.



мука – 300 г



яйца – 2 шт.



сахар – 200 г



разрыхлитель – 5 г



корица – 2 г



ванильный сахар – 8 г



масло – 120 мл



соль – 5 г





сахар – 250 г



вода – 40 мл



сливки (33%) – 100 мл



сливочное масло – 50 г



Яблочные пончики - рецептХотите порадовать родных и близких вкусными домашними пончиками? Тогда приготовьте их по рецепту шоуМуку смешайте с разрыхлителем, солью и корицей. Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар и масло. Соедините муку с яичной смесью. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте серединки и измельчите в пюре. Выжмите лишний сок, выложите яблочное пюре в тесто и перемешайте.Нарисуйте на пергаменте одинаковые кружочки. Обратной стороной положите пергамент на противень. Выдавите тесто полоской по линии трафарета. Выпекайте пончики в разогретой до 180°C духовке 20 минут. Для карамельного соуса — добавьте к сахару воду, проварите до золотистого цвета. Затем добавьте подогретые сливки и сливочное масло. Перемешайте. Окуните пончики в карамельный соус.

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