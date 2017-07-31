Диетический фалафель от Аниты Луценко (рецепт)



Горох – 400 г



Мука – 6 ст. л.



Яйцо – 1 шт.



Чеснок – 6 зуб.



Петрушка (сушенная) – 2 ст. л.



Перец чили – 1/2 шт.



Корень сельдерея – 1 шт.



Лук – 3 шт.



Зира – 1 ч. л.



Кориандр – 1 ч. л.



Паприка – 1 ч. л.



Соль – 1 ч. л.



Сода – 1 ч. л.



Вода – 5 ст. л.



Рецепт диетического фалафеляХотите вкусно есть и не поправляться? Эксперт и кулинар шоу, а также неутомимый путешественникподелилась секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту! Отличный вариант для ужина, который не отложится лишними сантиметрами на талии!Замочите горох в воде на 12 часов. Сырой размоченный горох измельчите в блендере до консистенции пюре. Порежьте мелко перец чили, петрушку, чеснок, сельдерей и лук. Смешайте фарш, мелко порезанную зелень, соль и специи (зиру, кориандр, паприку).К полученной массе добавьте яйцо, муку и замесите однородный фарш. Сформируйте из теста небольшие шарики и отправьте их в морозильник на 2 часа. Достаньте фалафели из морозилки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Запекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 С до коричневого оттенка.

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