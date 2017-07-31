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Диетический фалафель от Аниты Луценко (рецепт)


Рецепт диетического фалафеля





Хотите вкусно есть и не поправляться? Эксперт и кулинар шоу Все буде добре, а также неутомимый путешественник Анита Луценко поделилась секретом приготовления оригинального фалафеля с сельдереем по уникальному рецепту! Отличный вариант для ужина, который не отложится лишними сантиметрами на талии!

Ингредиенты:


  • Горох – 400 г

  • Мука – 6 ст. л.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Чеснок – 6 зуб.

  • Петрушка (сушенная) – 2 ст. л.

  • Перец чили – 1/2 шт.

  • Корень сельдерея – 1 шт.

  • Лук – 3 шт.

  • Зира – 1 ч. л.

  • Кориандр – 1 ч. л.

  • Паприка – 1 ч. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Вода – 5 ст. л.


Приготовление:



Замочите горох в воде на 12 часов. Сырой размоченный горох измельчите в блендере до консистенции пюре. Порежьте мелко перец чили, петрушку, чеснок, сельдерей и лук. Смешайте фарш, мелко порезанную зелень, соль и специи (зиру, кориандр, паприку).

К полученной массе добавьте яйцо, муку и замесите однородный фарш. Сформируйте из теста небольшие шарики и отправьте их в морозильник на 2 часа. Достаньте фалафели из морозилки и выложите их на противень, смазанный растительным маслом. Запекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 С до коричневого оттенка.



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