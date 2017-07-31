Шестое чувство: как узнать что мужчина любит не по настоящему





Наша жизнь далека от идеала и в то же время совершенна в своей неидеальности. Потому что дарит нам каждый день всю гамму самых разнообразных оттенков и впечатлений. Любовь - один из величайших даров её изменчивости

Отношения, конечно, подразумевают компромиссы, но не тогда, когда вам приходится жертвовать собой. Вы никогда не должны забывать, что хотя вы и в отношениях, вы все еще индивидуальность, которая должна быть прежде всего счастлива сама по себе. Так что как бы сильно вы ни любили, вы никогда не должны идти на такие жертвы ради любви — а ваш мужчина должен это уважать:

1. Ваши личные цели.





У пар может много много совместных целей: начиная с того, как воспитывать своих детей, до того, как они оплатят отпуск своей мечты. Это прекрасно, но и вашим личным целям тоже должно быть место.

Если вы мечтаете получить второе высшее или открыть свой бизнес, продолжайте стремиться к этому. И ваш партнер должен поддерживать вас в этом, даже если пока ваша семья не может себе этого позволить.

Иметь личные цели — это не эгоистично, это принесет пользу не только вам, но и вашим отношениям.

2. Ваш характер.





У мужчин тоже есть свой список тех качеств, которые они хотят видеть в женщине. А еще некоторые часто сравнивают свою девушку с какой-то своей бывшей и говорят, что в ней не так. Но если мужчина говорит, что любит вас, но хочет полностью изменить, то это и не любовь вовсе.

Конечно, пары должны мотивировать друг друга меняться, но это должно быть под вдохновением, а не под давлением. К тому же, нужно всегда оставаться собой.

3. Ваши друзья.





Дружба очень важна, чтобы помогать вам сохранять индивидуальность и иметь поддержку. Хотя у вас могут быть общие друзья, очень важно иметь и личных друзей, тех, кто всегда будут рядом. И если мужчина вас по-настоящему любит, он будет уважать ваше время с друзьями.

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