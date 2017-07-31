Народные приметы: 31 июля





Мученик Емилиан, пострадал за веру в четвертом веке нашей эры. Правил тогда Юлиан Отступник.

Один раз правитель разослал по всем управляющим регионами указ, в котором находилось его требование – всех христиан лишать жизни. Емилиан рассердился, услышав этот указ. В порыве злобы, он пришел в святилище язычников, и разгромил его, разбив изваяния идолов, и перевернув алтари.

Мужчина сознался, что этот поступок, дело его рук, после чего его сходу поймали и отвели на суд к Капитолину. Судья дал приказ бить преступника, а после казнить. После долгих избиений,

Емилиана бросили в огонь. Однако, пламя не сожгло тело мученика, но опалило множество язычников, которые присутствовали на казни. После того, как огонь затух, будущий святой лег на раскаленные угли и, молясь, ушел в иной мир.

В определенных регионах Руси в данный период завершались жатвенные работы. По обычаю, крестьяне складывали серпы на сжатой полосе по кругу, и звали священника. Батюшка служил молебен, освящая инструменты святой водой. Затем, серпы несли домой, и хранили там до следующего года.

Самым лестным моментом этого дня у крестьян был поход в баню. Люди приходили, раскланивались перед входом банному духу, мылись, парились с вениками из ржаной соломы, полевых цветов и трав. Такая традиция наилучшим образом устраняет усталость после активной жатвы.

Для хозяек же наступала самая жаркая пора года. Они приступали к заготовке солений, варенья и прочей консервации. В этот же период в лесу уже было остаточно грибов да я год: «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать».

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