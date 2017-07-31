



Бороться с апатией сегодня нужно всеми силами, так как она грозит привести к ослаблению иммунитета и уязвимости для вирусов. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

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Гороскоп здоровья на 31 июля 2017 года

Овен. О своем плохом самочувствии лучше рассказывать не друзьям и знакомым, а соответствующему специалисту. Нытиком не прослывете и гораздо больше польз получите.

Телец. Употребляйте продукты, богатые йодом, поэтому дары моря в этот день просто обязаны присутствовать на вашем столе. е будет лишним также проверить щитовидную железу.

Близнецы. Уделите внимание своему здоровью. Да, это будет хлопотно, но очень полезно. Хорошее самочувствие и расположение духа зависят от вашей неравнодушности к собственному телу.

Рак. Уделите несколько часов активному отдыху или физическим нагрузкам. Это не только поднимет вам настроение, но и станет прекрасной тренировкой для ваших мышц.

Лев. Позаботьтесь о защите кожи от вредного воздействия окружающей среды. Такие процедуры принесут не только огромную пользу, но и подарят замечательное настроение.

Дева. Сейчас главное провести грамотную диагностику вашего здоровья. Неправильно поставленный диагноз может иметь в будущем очень неприятные последствия.

Весы. Возможно, сегодня будет беспокоить шея. Мышцы шеи и воротниковой зоны нуждаются в легком массаже, в ваших силах подарить себе это полезное наслаждение.

Скорпион. Загляните в свою домашнюю аптечку. Если чего-то там не хватает, лучше пополнить запасы. Мало ли, когда вам понадобится заглянуть туда в следующий раз.



Стрелец. Избегайте сквозняков и переохлаждения. Насморк, кашель или элементарное недомогание может всерьез нарушить ваши планы.

Козерог. Откажитесь сегодня от диеты. Вашему организму она на пользу не пойдет. Конечно, это не касается тех случаев, когда ограничения в питании жизненно необходимы для вашего здоровья

Водолей. Проведите этот день на свежем воздухе. Прогулка по парку, пусть даже по городскому, вам сейчас просто необходима.

Рыбы. Ваше самочувствие может доставить вам неудобство в виде головной боли. Не пейте таблетки и не насилуйте свой организм физическими нагрузками, дайте себе отдохнуть.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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