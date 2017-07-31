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Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону

Во второй день международных соревнований по танковому биатлону продолжает лидировать Россия. Её команда преодолела этап за 19 минут 10 секунд.



На втором месте оказался китайский экипаж с результатом 19 минут и 36 секунд. Танковый биатлон проходит около военной базы в Алабино под Москвой. 12 августа в финале встретятся 4 победителя, которые покажут наилучшие результаты в скорости и стрельбе.

Напомним, в танковых состязаниях, организованных НАТО, Украина заняла предпоследнее место.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260409-news.html
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