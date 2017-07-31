Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону

На втором месте оказался китайский экипаж с результатом 19 минут и 36 секунд. Танковый биатлон проходит около военной базы в Алабино под Москвой. 12 августа в финале встретятся 4 победителя, которые покажут наилучшие результаты в скорости и стрельбе.Напомним, в танковых состязаниях, организованных НАТО, Украина заняла предпоследнее место.

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