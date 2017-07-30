Зеленый чай: найдены новые неожиданные свойства





Зеленый чай может быть крайне полезен людям, страдающим лишним весом.. Это доказала группа американских ученых, пишет Joinfo.ua.

Помощь при нарушении обмена веществ

По их мнению, именно этот сорт чая выступает как ингибитор, который при нарушении обмена веществ не позволяет образовываться жировым клеткам. Проще говоря, зеленый чай очень полезен для людей с лишним весом.





Изначально исследования были проведены на мышах, как выясниось, зеленый чай способен на шестьдесят процентов уменьшить образование жировых клеток. Кроме того, ученые заявили о том, что использование зеленого чая содействует улучшению памяти.

Эксперты говорят, что тем, кто имеет лишний вес нужно регулярно пить зеленый чай. Но лучше всего употреблять этот полезный напиток без добавок, без сахара и сахарозаменителей.

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