Признаки развития рака в теле человека и советы для снижения риска онкологии





Наблюдение за собственным телом не маловажно для диагностики того или иного заболевания. Никто, кроме вас не может помочь врачам обнаружить рак на ранней стадии и излечить его наиболее простым и наименее вредным способом, информирует Joinfo.ua.

Ниже перечислены признаки, на которые стоит обращать внимание:





Одышка и не проходящий кашель

Эти симптомы прежде всего испытывают пациенты с раком легких.

Хронический кашель/боль в груди

Все неопластические процессы грудной клетки вызывают такие симптомы, как кашель и хроническая боль в области грудной клетки. В таком случае пациенты обычно считают, что имеют дело с бронхитом или остеохондрозом.

Частые подъемы температуры / Инфекции

Длительно повышенная температура - это самый распространенный симптом многих видов рака, в том числе и хронического лейкоза – тип рака, который поражает клетки крови и имеет начало в костном мозге. Это вызывает остановку процесса пролиферации (развития по стадиям) различных клеток крови, что влияет на способность организма бороться с инфекциями и свертываемость крови.

Затруднение при глотании





Этот симптом может указывать на развитие рака пищевода, щитовидной железы, гортани и структур, расположенных в горле.

Распухшие лимфатические узлы в области шеи, подмышек и паха

Хронические изменения в ваших лимфатических узлах могут указывать на то, что ваша лимфатическая система вовлечена в тот или иной болезненный процесс. Постоянное увеличение лимфатических узлов может свидетельствовать о наличии лимфомы или рака другой этиологии, метастазировавшего в лимфатические узлы.

Постоянные синяки, кровоподтеки и кровотечения, которые не останавливаются

Это говорит о непорядке в системе свертываемости крови. Иногда это указывает на развитие лейкоза, а иногда системного заболевания.

Постоянная слабость и усталость





Это первый и наиболее частый симптом наличия онкологического заболевания. Если вы чувствуете себя истощенным без причины, и если достаточный и глубокий сон при этом не помогает, обязательно обратитесь к врачу!

Увеличение размеров живота / увеличение веса

Увеличение размеров живота может свидетельствовать о неопластическом процессе в нем или же о наличии такого осложнения как асцит. Увеличение веса может так же сопровождать определенные виды рака эндокринных желез.

Боль в области таза и брюшной полости

Боль в области таза и абдоминальной области сигнализируют о том, что вы можете иметь дело с раком яичников или органов, находящихся рядом с ними. Лейкемия иногда вызывает боль в животе, из-за увеличения размеров селезенки.

Ректальное кровотечение

Это один из первых признаков рака прямой кишки. Если вы заметили кровь в своем стуле, немедленно обратитесь к врачу. Это может быть последствием как геморроя или трещины, так и рака.

Вагинальное кровотечение не связанное с менструальным циклом или постклимактерическое

Может быть признаком рака матки. Трансвагинальное или абдоминальное ультразвуковое исследование поможет решить этот вопрос.

Язвы и кожные наросты, которые не заживают, покрываются коркой на протяжении длительного времени или кровоточат - признаки рака кожи. Существует несколько типов рака кожи, включая меланому, базальноклеточную карциному и плоскоклеточный рак.

Помните, меланома (на вид как обычная родинка, только черного цвета) является одним из самых агрессивных видов рака и может утащить человека на тот свет менее, чем за полгода.





Иногда между контактом человека с канцерогеном и развитием рака может пройти не один год. Рак проявляется многочисленными симптомами, проявляющими себя в результате неконтролируемого роста и распространения раковых клеток.

Как избежать развития рака





Вы можете избежать развития рака в вашем теле. Полноценное питание, достаточная физическая активность, правильный сон, воздействие солнечного света и правильная реакция на стресс могут поддерживать естественный баланс в вашем организме.

До 90% всех больных раком рано или поздно умирают, и это только подтверждает тот факт, что обычные методы лечения способен выдержать не каждый организм. Своевременная диагностика и верно подобранное лечение помогут устранить проблему. Но не стоит забывать о профилактике, так как предотвратить любое заболевание во много раз легче, чем его вылечить.

Советы, как снизить риск развития рака:

Увеличьте уровень витамина D в вашем организме

Проводите больше времени на солнце, ведь эндогенный витамин намного полезнее того, который мы получим с препаратами. Если же таковой возможности нет подумайте о том, чтобы использовать высококачественные добавки.

Избегайте переработанных продуктов питания

При переработке продукты поддаются воздействию определенных химических веществ, являющихся канцерогенами. Они совершенно не нужны вашему организму.

Баланс соотношения омега-3 и омега-6 жирных кислот

Отдайте предпочтение растительным жирам, так как они содержат оптимальное соотношение нужных для организма жирных кислот.

Будьте активнее





Вовремя физической нагрузки организм обогащается кислородом. Достаточное количество кислорода способствует правильному метаболизму на внутриклеточном уровне.

Уделите внимание сну

Сон - это не что иное, как перезарядка организма. Выработка некоторых гормонов (например кортизола) приходит к своему пику только во сне, помните это!!!

Ешьте в соответствии с вашим типом крови

Диета по типу крови оказывает хорошее влияние на общее состояние здоровья. Это один из способов сохранить ваш организм молодым на долгие годы.

Ограничьте воздействие токсинов из окружающей среды

Каждый день человек сталкивается с тем или иным количеством пестицидов, бытовых чистящих средств, синтетических освежителей воздуха. Попытайтесь минимизировать этот контакт.

Защитите себя от различного рода излучений

Пытайтесь выключать на ночь мобильный телефон и отключайте мобильный интернет и WiFi, когда ими не пользуетесь. При окончании работы в интернете отключайте модем.

Отдайте предпочтение вареной, печеной и пропаренной еде, нежели жареной







По крайней мере, одна треть вашей пищи должна быть сырой. Ешьте побольше фруктов и овощей. В этих продуктах в сыром виде содержится витаминов и микроэлементов намного больше чем обработанном.

Помните, придерживаясь здорового образа жизни и обращая внимание на сигналы своего тела, проблем со здоровьем всегдо можно избежать. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также рекомендует, прочесть материал, в котором мы подробно рассказываем о том, как уберечься от онкологии с помощью продуктов питания.

Будьте здоровы и берегите себя!

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