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3 шага ко взгляду, который покорит любого мужчину


Уход за ресницами
фото: google.com.ua



Мечта любой девушки — красивые, длинные и густые ресницы, которые сделают взгляд их обладательницы выразительным и сексуальным. Но ежедневное нанесение косметики, неправильное питание могут спровоцировать их выпадение.



Решить проблему можно с минимальными затратами времени и денег, используя специальные маски, приготовленные в домашних условиях. Наносить их нужно вечером перед сном, после того как очистили лицо от макияжа.

Маска на основе масел. Возьмите старый тюбик из-под туши и вымойте его. Залейте 1/2 чайной ложки касторового, миндального, репейника, персикового масел и масляный раствор витамином А и Е в равных пропорциях. Перемешайте и наносите на ресницы каждый вечер. Это стимулирует их рост и сделает гуще.



Маска на основе алое вера. Смешайте в одинаковых пропорциях алое вера и измельченную зелень петрушки. Нанесите смесь массажными движениями на верхнее и нижнее веко.

Компрессы и отвары из крапивы. Залейте 1 столовую ложку сухой крапивы стаканом кипятка и дайте настояться 20 минут. После процедите, охладите, нанесите на ватный диск и положите на глаза на 15-20 минут. Такой прием способствует росту ресниц.

Напомним, ранее мы писали, как вылечить солнечные ожоги.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260189-news.html
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