3 шага ко взгляду, который покорит любого мужчину

Уход за ресницамифото: google.com.uaМечта любой девушки — красивые, длинные и густые ресницы, которые сделают взгляд их обладательницы выразительным и сексуальным. Но ежедневное нанесение косметики, неправильное питание могут спровоцировать их выпадение.Решить проблему можно с минимальными затратами времени и денег, используя специальные маски, приготовленные в домашних условиях. Наносить их нужно вечером перед сном, после того как очистили лицо от макияжа.Возьмите старый тюбик из-под туши и вымойте его. Залейте 1/2 чайной ложки касторового, миндального, репейника, персикового масел и масляный раствор витамином А и Е в равных пропорциях. Перемешайте и наносите на ресницы каждый вечер. Это стимулирует их рост и сделает гуще.Смешайте в одинаковых пропорциях алое вера и измельченную зелень петрушки. Нанесите смесь массажными движениями на верхнее и нижнее веко.Залейте 1 столовую ложку сухой крапивы стаканом кипятка и дайте настояться 20 минут. После процедите, охладите, нанесите на ватный диск и положите на глаза на 15-20 минут. Такой прием способствует росту ресниц.Напомним, ранее мы писали, как вылечить солнечные ожоги.

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