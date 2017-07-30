3 шага ко взгляду, который покорит любого мужчину

Мечта любой девушки — красивые, длинные и густые ресницы, которые сделают взгляд их обладательницы выразительным и сексуальным. Но ежедневное нанесение косметики, неправильное питание могут спровоцировать их выпадение.
Решить проблему можно с минимальными затратами времени и денег, используя специальные маски, приготовленные в домашних условиях. Наносить их нужно вечером перед сном, после того как очистили лицо от макияжа.
Маска на основе масел. Возьмите старый тюбик из-под туши и вымойте его. Залейте 1/2 чайной ложки касторового, миндального, репейника, персикового масел и масляный раствор витамином А и Е в равных пропорциях. Перемешайте и наносите на ресницы каждый вечер. Это стимулирует их рост и сделает гуще.
Маска на основе алое вера. Смешайте в одинаковых пропорциях алое вера и измельченную зелень петрушки. Нанесите смесь массажными движениями на верхнее и нижнее веко.
Компрессы и отвары из крапивы. Залейте 1 столовую ложку сухой крапивы стаканом кипятка и дайте настояться 20 минут. После процедите, охладите, нанесите на ватный диск и положите на глаза на 15-20 минут. Такой прием способствует росту ресниц.
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