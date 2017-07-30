История из жизни: женщина в течение трех часов спасала от гибели лошадь





В мире животных, к сожалению, часто происходят события, оставляющие раздирающий след в сердцах тех, кто любит их и беспокоится за их жизни и здоровье. Не так давно в Сети восхищались спасенным котенком, превратившимся в огромного кота, как уже сегодня вовсю обсуждают ситуацию, в которую попала героиня представленного Joinfo.ua рассказа.

Обычный день превратился в кошмар

Николь Грэм в прекрасный солнечный день вышла на прогулку со своим конем. Внезапно конь по кличке Астро угодил в грязь, которая тут же начала засасывать бедное животное. Из-за своего огромного веса, Астро никак не мог самостоятельно уже выбраться. Более того, вместе с конем Грэм в грязи оказались и ее дочь со своей небольшой лошадью.

К счастью, Николь быстро сообразила, что нужно делать. Она спасла девочку и ее коня, а вот Астро в этот момент уже был наполовину засосан.

Три часа, рискуя жизнью





Николь не смогла бросить своего любимца, ставшего для него родным и близким. Она вместе с ним стояла в грязи, так же как и он, медленно и постепенно погружаясь в землю. Сначала он пытался изо всех сил выбраться, а хозяйка то и дело подбадривала коня. Однако, грязь оказалась сильнее их обоих, и все глубже и глубже засасывала их.





Прибывшие спасатели в первую очередь кинулись помогать Грэм. Вытащив ее, они приступили к спасению животного, однако все попытки были тщетны, ведь вес коня составляет около 450 килограмм, от чего его просто-напросто невозможно вытянуть из ловушки.





Не покидая своего друга Николь начала понимать, что остались считанные пара часов до прилива, который тут же заберет жизнь Астро.

Коню пытались помочь все, кто услышал об инциденте: ветеринары, пожарные и фермер, живущий неподалеку от происшествия.

Для того, чтобы Астро было легче спасти, ему вкололи успокоительное, и он уснул…





Лейтенант пожарной службы Роджер Бакл сказал, что это было похоже на зыбучие пески.





И вот начался прилив. Ни у кого уже практически не оставалось сил…









Чудеса случаются

К счастью, неведомая сила, сжалившись над конем и его хозяйкой, сотворила чудо. Астро удалось высвободить. С помощью трактора, пригнанного фермером, коня вытащили из поглощаемой его грязи.









Выйдя на ровную и твердую почву, Астро от истощения и бессилия свалился наземь.





История из жизни Никол Грэм, закончилась хэпиэндом, однако эту прогулку она запомнит на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас Астро, восстановившись, вновь готов катать свою преданную владелицу.





Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает о том, что спасенному коту без ушей подарили его же копию игрушки. Эта история также растрогала пользователей Сети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260182-news.html