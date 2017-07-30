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Ученые доказали: жалость к себе вызывает депрессию и снижает давление


Ученые доказали: жалость к себе вызывает депрессию и снижает давление

Датские ученые пришли к выводам, что человек, склонный к жалости к самому себе, часто находится в состоянии депрессии, передает Joinfo.ua.


Неожиданные результаты исследований


Ученые из Университета Копенгагена, проведя ряд исследований, заявили, что жалость к себе снижает иммунитет, ухудшает выработку гормонов, негативно влияет на обмен веществ, и в результате, приводит к клинической депрессии.


«С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии», - цитирует Виноградова Михаила, профессора психиатрии, КП.



Ученые доказали: жалость к себе вызывает депрессию и снижает давление

Более того, отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, жалость способствует формированию астенического типа реакции на какие-либо внешние воздействия, выбрасывающий впоследствии гормон ацетилхолин. После этого, ослабевает тонус сосудов, затем снижается давление.


К слову, ранее мы предлагали полезную информацию о том, как взять себя в руки после произошедших негативных событий в жизни. Простые действия – отличный результат.


Будьте здоровы и физически, и психологически!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260181-news.html
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