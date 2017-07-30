Ученые доказали: жалость к себе вызывает депрессию и снижает давление

Датские ученые пришли к выводам, что человек, склонный к жалости к самому себе, часто находится в состоянии депрессии, передает Joinfo.ua.
Ученые из Университета Копенгагена, проведя ряд исследований, заявили, что жалость к себе снижает иммунитет, ухудшает выработку гормонов, негативно влияет на обмен веществ, и в результате, приводит к клинической депрессии.
«С точки зрения психологии, жалость сглаживает остроту стресса, но не борется с ним, а загоняет глубоко внутрь. Напряжение накапливается, и в результате возникает уже глубинный затяжной стресс, от которого недалеко и до клинической депрессии», - цитирует Виноградова Михаила, профессора психиатрии, КП.
Более того, отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, жалость способствует формированию астенического типа реакции на какие-либо внешние воздействия, выбрасывающий впоследствии гормон ацетилхолин. После этого, ослабевает тонус сосудов, затем снижается давление.
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