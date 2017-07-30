10 цитат легендарного тренера Валерия Лобановского

Тренер Валерий ЛобановскийДолгие годыбыл тренером столичной команды «Динамо». В то время футбольный клуб переживал, пожалуй, свои лучшие времена.Однако 13 мая 2002 года все изменилось: наставника «бело-синих» не стало в результате обширного инсульта. Еще долго никто не сможет превзойти достижений, однако сейчас можно ознакомиться с его лучшими цитатами о футболе.1. Тренер должен учиться всю жизнь. Если зачерствел, перестал учиться – значит, перестал быть тренером.Время не обмануть. Акценты расставляет оно. И учит – тоже.2. Журналист не имеет права советовать, как тренировать команду. Это все равно, что я буду давать советы по ядерной физике.3. С первых шагов принял это для себя как главную, самую первую заповедь. Стал приглядываться к игрокам, старался их понять, принять их такими, как они есть: их характеры, настроения, запросы, вникнуть в семейные и личные дела, копался порой даже в таких пустяках, которые, казалось бы, вовсе никакого отношения к футболу не имеют…4. Без журналистов не может идти развитие футбола. Они могут или тормозить процесс, или двигать его вперед.5. Новый тренер настоял, чтобы все футболисты учились – в вечерних школах, техникумах, институтах, справедливо полагая, что общая культура необходима для футбола, интеллектуальный уровень которого постоянно возрастает.6. Я не знаю, что это такое – талант. Иногда ведь достаточно счастливого стечения обстоятельств, чтобы пришел успех – вот вам и «талант». Но искать, благодаря каким личным качествам, благодаря каким методам большой тренер систематически добивался успехов,– полезно.7. Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.8. Формула успеха в большом футболе тоже давно в принципе известна: жесточайший отбор выносит на гребень только тех, кто обладает способностью к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний.9. Взять мяч и обвести полкоманды – это еще не индивидуальное мастерство.Индивидуальное мастерство - это умение за доли секунды принять правильное решение в сложной ситуации. Я считаю, что можно вообще не пускаться в дриблинг и быть при этом самым полезным игроком команды.10. Развитие футбола тормозят так называемые «звезды». Они просто эксплуатируют свой талант, не желая работать на тренировках и становиться лучше.

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