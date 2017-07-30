Опубликованы первые рендеры нового Hyundai Creta Sport

Компактная модель получит 18-дюймовые диски, тонированную оптику, иные бампера и увеличенный задний спойлер. Под капотом установят 2-литровый двигатель, генерирующий 166 лошадиных сил, работать он будет на 6-диапазонной АКПП. Кроссовер оснастят передним приводом. Салон получит новую мультимедиа систему и другие технические новшества.Между тем компания Hyundai начала готовить новую версию спортивной модели и для рынков Китая и России. Обновленный кроссовер получит турбированный мотор на 1,4 литра, способный достигать мощности в 130 лошадиных сил. Работать двигатель будет с МКПП или с автоматом на 6 ступеней. Данная силовая установка заменит 2-литровый мотор.Ранее сообщалось, что Hyundai Creta получит спорт-версию.Автор: Нина Лукашева

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