Специалисты дали советы, как побороть проблемы с эрекцией

Мужчины часто задаются вопросом, как добиться стойкой эрекции, не используя лекарственных средств. Эксперты решили дать несколько советов сильной половине человечества.
Медики утверждают, что причины проблемной эрекции самые банальные. К ним относится стресс, наличие вредных привычек, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание. Существует шесть основных правил, выполнение которых поможет устранить проблему.
Так, следует заниматься кардиотренировками. Небольшие, но регулярные физические нагрузки помогут улучшить кровообращение организма. Кроме этого, следует избавиться от вредных привычек. специалисты рекомендуют научиться расслабляться, отказаться от кофе, следить за здоровьем ротовой полости, а также включить в рацион питания продукты, которые отвечают за стимуляцию эрекции. Речь ведется о грушах, яблоках, апельсинах.
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