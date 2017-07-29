Отрицательный резус-фактор крови: интересные факты





По всему миру людей можно разделить на две группы – обладатели положительного резуса фактора и отрицательного. В первом случае – их подавляющее большинство и считается, что у них один предок. В научном мире обладателям положительного резуса говорят, что они несут «резус макаки». Но те, кто носит в себе отрицательный резус – их всего на планете 10-15%, передает Joinfo.ua

Какие они: люди с отрицательным резус-фактором?

Как правило у них выше IQ, эмпаты, разные фобии, которые они не могут объяснить, чувствительное тело, рыжие с голубыми, зелеными или карими глазами. Еще у них хорошо развита интуиция.





Возникает вопрос: если большая часть людей имеет одного предка и у них положительный резус, то откуда взялись те, у кого он отрицательный? Тут мнения расходятся.

Несколько версий

Многие ученые допускают, что эти люди пришли к нам из космоса. Но также они говорят, что положительные и отрицательные резусы не совместимы.

Яркой иллюстрацией может послужить, когда у резус-положительного ребенка есть резус-отрицательная мать. Как правило, в этом семействе отец носитель положительного резуса. Это может показаться странным, но матери создают специальные антитела, которые атакуют красные кровяные клетки своих детей.

Такое состояние ученые называют «несовместимостью». Его предотвращают при помощи резус-иммуноглобулина. Он вырабатывается у немногих, как например, у Джеймса Харрисона который сдал 377 литров крови. Его еще называют «человек с золотой кровью». На основе его материала, была сделана Rho (D) иммуноглобулина. Эта сыворотка предотвращает развитие антител в крови плода и, тем самым, гемолитическую желтуху новорожденных. В течении 57 лет, он каждые три недели сдавал кровь и в 2011 году это был 1000 раз. За что его внесли в книгу рекордов Гиннеса и получил медаль ордена Австралии. До 2015 года все антирезусные препараты в Австралии изготавливались из плазмы Харрисона.





Джеймс Харрисон - человек с "золотой" кровью

Но вернемся к теме. Как ни крути, это бывает довольно редко, и люди научились бороться с этой проблемой. Хоть и многие считают, что люди с отрицательным резусом с другой планеты.

Видимо из-за этого идет такая несовместимость. Потому что земная и внеземная цивилизация как-то не особо хотят ладить.

В общем, эта теория стает главной причиной возникновения кучи вопросов, связанных с человечеством и пришельцами. Если следовать ее логике, то земные существа имели близкие отношения с инопланетянами, а это значит, что они все же прилетали на эту планету.

В любом случае это только догадки и теории, которые имеют право на существование. На ваш взгляд – они абсурдны, или все же есть, над чем подумать?

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает узнать, какую группу крови комары пьют с наибольшим аппетитом – выводы ученых

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