Рак не приговор: 10 победивших онкологию знаменитостей

Каждому могут в один день поставить страшный диагноз. Но рак, являющийся причиной гибели тысяч людей, не является приговором. Joinfo.ua составил подборку наиболее известных личностей, сумевших победить эту болезнь.

Известный актер Эммануил Виторган вылечился от рака легкого в 1987 году

Лайма Вайкуле в 1991 году одержала победу над раком груди

Роберт Де Ниро победил рак простаты в 2003-м

Писательница Дарья Донцова победила рак груди на последней стадии

Австралийская певица Кайли Миноуг победила рак груди путем множества химиотерапий и мастэоктомии

Юрию Николаеву удалось победить рак кишечника

Майклу Дугласу грозило удаление языка и нижней челюсти из-за рака гортани и языка, однако актер справился с недугом.

Актеру Майклу Холлу удалось победить лимфому Ходжкина

Солист группы «На-на» в своё время пережил рак лимфатической системы

Журналист и телеведущий Владимир Познер в 1993 году смог победить рак. С тех пор он является активным участником различных фондов по борьбе с онкозаболеваниями.

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