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5 способов «сбросить» лишнюю кожу после похудения


Обвисшая кожа



Резкое похудение чревато последствиями: кожа не успевает подтянуться и выглядит обвисшей. Это эстетически неприятное зрелище для любой девушки. Поэтому нужно сделать последний рывок и помочь коже восстановиться.



Физическая нагрузка является самым эффективным способом приведения кожи в тонус. Лучше всего совмещать процесс похудения с занятиями спортом.

Гидротерапия подходит для женщин, которым не рекомендуются физические нагрузки. Поэтому они могут проверить на себе действенность контрастного душа с использованием специальной массажной щетки.



Массаж оказывает тонизирующее действие на дряблую кожу. В домашних условиях это может быть баночный или медовый массажи. А вот обращаясь в спа-салон, вам, скорее всего, предложат такие процедуры, как талассотерапия, липоскульптура и лимфодренаж.



Акупунктурный лифтинг (техника иглоукалывания) поможет повысить упругость и эластичность кожи, нормализовать работу нервной, эндокринной и пищеварительных систем.

Лечебная косметология включает специальные крема, скрабы, маски и тоники, в состав которых входят средства, способные проникать внутрь кожи и улучшать тонус ее эпидермиса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась наша жизнь за 10 лет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259768-news.html
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