Почему снятся плохие сны: ответ ученых





Каждый из нас хоть раз в жизни видел кошмары и задавался вопросом, почему так происходит. Американские ученые провели исследования и попытались ответить на вопрос, передает Joinfo.ua

В исследовании ученых принимали участие 846 человек. Путем опроса ученые выяснили, что плохие сновидения связаны с пережитыми человеком стрессами и продолжительностью его сна. Примечательно, что алкоголь и физические нагрузки, которые ранее считались главными «подозреваемыми» оказались невиновными.

Кошмары снятся из-за стресса...

По статистике, плохие сны чаще всего видят люди, побывавшие на войне, и измученные болезнью. Здесь кошмары выступают как симптомы посттравматического стрессового расстройства.





… и слишком долгого сна

Неожиданными оказались выводы ученых, касающиеся связи кошмаров и продолжительности сна. Эта связь сохранялась вне зависимости от уровня стресса в жизни и наличия посттравматического стрессового расстройства. По мнению авторов статьи, долгий сон подразумевает увеличение количества и продолжительности циклов фазы быстрого сна (REM-sleep). Считается, что самые запоминающиеся сны мы видим в ходе последних циклов этой фазы.





Результаты исследования были получены онлайн-опроса. Ученые разработали «шкалу тяжести кошмаров». Она включала вопросы о частоте кошмарных снов на протяжении последних двух недель, о том, насколько пугающими были сны и в какой мере они мешали человеку сосредоточиться на делах днем.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева рекомендует узнать, какие продукты наиболее полезны для здорового сна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/259735-news.html