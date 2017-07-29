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Почему снятся плохие сны: ответ ученых


Почему снятся плохие сны: ответ ученых

Каждый из нас хоть раз в жизни видел кошмары и задавался вопросом, почему так происходит. Американские ученые провели исследования и попытались ответить на вопрос, передает Joinfo.ua


В исследовании ученых принимали участие 846 человек. Путем опроса ученые выяснили, что плохие сновидения связаны с пережитыми человеком стрессами и продолжительностью его сна. Примечательно, что алкоголь и физические нагрузки, которые ранее считались главными «подозреваемыми» оказались невиновными.


Кошмары снятся из-за стресса...


По статистике, плохие сны чаще всего видят люди, побывавшие на войне, и измученные болезнью. Здесь кошмары выступают как симптомы посттравматического стрессового расстройства.



Почему снятся плохие сны: ответ ученых

… и слишком долгого сна


Неожиданными оказались выводы ученых, касающиеся связи кошмаров и продолжительности сна. Эта связь сохранялась вне зависимости от уровня стресса в жизни и наличия посттравматического стрессового расстройства. По мнению авторов статьи, долгий сон подразумевает увеличение количества и продолжительности циклов фазы быстрого сна (REM-sleep). Считается, что самые запоминающиеся сны мы видим в ходе последних циклов этой фазы.



Почему снятся плохие сны: ответ ученых

Результаты исследования были получены онлайн-опроса. Ученые разработали «шкалу тяжести кошмаров». Она включала вопросы о частоте кошмарных снов на протяжении последних двух недель, о том, насколько пугающими были сны и в какой мере они мешали человеку сосредоточиться на делах днем.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева рекомендует узнать, какие продукты наиболее полезны для здорового сна


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